Первые в мире автогонки

13 июня 1895 г., 123 года назад, во Франции завершились первые в мире автомобильные гонки на скорость по трассе Париж – Бордо – Париж, длиной около 1200 километров. Из 46 участников, взявших старт в этих состязаниях, 29 использовали автомобили с бензиновыми двигателями, 15 – с паровыми и только 2 – с электрическими.

Победителем состязаний стал Эмиль Левассор. Он без сменщика преодолел дистанцию пробега на своей 2-местной машине «Panhard-Levassor» за 48 часов 47 минут со средней скоростью – 24,4 км/час. Победа Эмиля Левассора была не случайной. Этот французский изобретатель, пионер автомобилестроения и спортсмен, вместе с приятелем Рене Панаром владел небольшой фабрикой деревообрабатывающих станков. В 1889 году компаньоны купили у Даймлера лицензию на его 2-цилиндровый мотор, а в 1890 году создали первый собственный образец автомобиля, для которого Левассор нашел оригинальный способ размещения мотора, расположив его спереди вертикально под капотом в виде ящика.

Следующий автомобиль, сделанный в 1891 году, выпускался уже серийно и отличался блестящими конструктивными находками и чрезвычайной прочностью. Автомобили фирмы стали участвовать в гонках. В 1897 году Эмиль погиб в автокатастрофе во время гонок Париж – Марсель. В Париже ему поставлен памятник, на постаменте которого высечены слова, сказанные Левассором сразу после окончания гонки Париж – Бордо – Париж: «Это было безумие! Я делал до тридцати километров в час!».

Номер: 66Выпуск: 3667Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы