ТАЙНЫЕ СИМВОЛЫ НА КУПЮРАХ

Одно из самых распространённых изображений на купюрах — знак свастики (крест с загнутыми концами). Она существует в разных вариантах (содержит от 3 до 12 лучей, имеет прямые или извилистые линии, может быть левосторонней, правосторонней или частью орнамента и т.п.). Этот символ известен с древнейших времён, он считался знаком солнца, мира и успеха.

После Февральской революции 1917 года по указанию Временного правительства были выпущены купюры в 250 и 1000 рублей с изображением орла на фоне свастики. Также этот знак присутствует на схожих банкнотах в 5000 и 10 000 рублей образца 1918 года, которые ввели в обращение большевики.

На банкнотах Тибета образца 1936 года присутствуют по две смотрящие друг на друга свастики — это обусловлено буддийскими традициями страны. Купюры Индии (например, 10 рупий 1917 года) и Китая (1 юань 1936 года) содержат свастику как элемент орнамента. Этот же знак можно увидеть на бумажных деньгах многих исламских стран — Иордании (1/2 динара 1975 года), Турции (500 лир 1983 года), Египта (25 пиастров 2006 года).

Семилучевая свастика как символ бесконечности, которую выражают семь самых ярких небесных тел (Луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн и Солнце), присутствует на купюрах Сирии (50 ливров 1949 года), Саудовской Аравии (500 риалов 1989 года).

В России начала XX века масонские общества (ложи) были очень популярны. В одной из таких лож состоял будущий глава Временного правительства Александр Керенский — именно этим легко объяснить появление свастики на купюрах, выпущенных в 1917 году.

Разработчик чешской банкноты в 50 крон 1923 года Альфонс Муха разместил на ней масонскую символику, поскольку состоял в тайном обществе и верил в силу подобных знаков.

Ведущий дизайнер Банка Англии Гарри Экклестон, автор эскизов купюр в 1, 5, 10, 20 и 50 фунтов стерлингов образца 1970 года, не скрывал, что был членом масонской ложи.

Уже сам выбор денежного знака (единица) представляется неслучайным. В масонстве это число выражает единство в многообразии (то есть на людях можно принимать любой образ, но среди своих следует поддерживать одно общее мнение). В 1935 году на однодолларовой купюре появилось изображение усечённой пирамиды — масонский знак принадлежности к вольным каменщикам. Количество её ступеней — 13! На верху пирамиды расположена «Лучезарная дельта» (глаз в треугольнике), один из главных масонских символов. Кстати, такой же знак присутствовал на эстонских кронах образца 1992 года, а сейчас имеется на украинских банкнотах номиналом 500 гривен, выпускаемых с 2003 года.

На однодолларовой купюре находят и символику сатанизма. К примеру, её ширина составляет 66,6 миллиметра — а три шестёрки являются числом антихриста. Надпись у подножия пирамиды MDCCLXXVI означает число 1776 римскими цифрами. Это год принятия Декларации о независимости США — и одновременно год основания секретного ордена иллюминатов, поставившего целью завоевание мирового господства.

Напомним, что она была введена в обращение в 1928 году. И сразу после её выпуска началась Великая депрессия — когда экономика США в течение нескольких недель буквально обрушилась, вызвав мировой кризис. Может быть, действительно сказалось влияние тайных знаков на новых купюрах?

Номер: 66Выпуск: 3667Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы