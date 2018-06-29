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29.06.2018
Номер: 66
Выпуск: 3667
Рубрика: политика
Автор: Спутник-Абхазия
НОВОСТИ ИЗ НАГОРНОГО КАРАБАХА
Азербайджан использует беспилотные аппараты в Карабахе с 2011 года. Армия обороны Карабаха сбила 22 беспилотника ВС Азербайджана за последние восемь лет, сказал пресс-секретарь Армии обороны Карабаха Сенор Асратян.
Отметим, что начиная с 12 апреля на линии соприкосновения постоянно фиксируются передвижения и скопления живой силы и военной техники со стороны Азербайджана.
Номер: 66
Выпуск: 3667
Рубрика: политика
Автор: Спутник-Абхазия