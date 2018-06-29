НОВОСТИ ИЗ НАГОРНОГО КАРАБАХА

Азербайджан использует беспилотные аппараты в Карабахе с 2011 года. Армия обороны Карабаха сбила 22 беспилотника ВС Азербайджана за последние восемь лет, сказал пресс-секретарь Армии обороны Карабаха Сенор Асратян.

Отметим, что начиная с 12 апреля на линии соприкосновения постоянно фиксируются передвижения и скопления живой силы и военной техники со стороны Азербайджана.

Номер: 66Выпуск: 3667Рубрика: политикаАвтор: Спутник-Абхазия