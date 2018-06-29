НОВОСТИ ИЗ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Парламент обсудил случаи, когда в ходе определения линии границы с Грузией земельные участки и дома жителей Южной Осетии оказались на территории сопредельного государства.

По словам вице-спикера Руслана Тедеева, поводом для вынесения этого вопроса на обсуждение стало обращение жителей приграничного села Цнелис, возмущенных тем, что часть села при обозначении границы на местности осталась за пределами Южной Осетии.

Спикер Петр Гассиев отметил, что речь идет о залежах полезных ископаемых, «которые волшебным образом оказались на территории Грузии, хотя это не территория Грузии».

«Это наша земля, каждый километр которой у нас на вес золота. Давайте поработаем над этим вопросом, это действительно очень важно, потому что подобных фактов много», – сказал спикер.

Комиссия по делимитации и демаркации государственной границы Южной Осетии с Грузией начала работу через год после войны 2008 года – в августе 2009-го. Через МИД Южной Осетии комиссия направила письмо в грузинское внешнеполитическое ведомство и предложила властям Грузии начать совместную работу над определением линии прохождения границы между странами.

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Средства на повышение зарплат предусмотрены российско-югоосетинским Договором о союзничестве и интеграции.

Заработная плата бюджетников в Южной Осетии в этом году будет повышена. Об этом сообщила депутатам Парламента республики министр финансов Аза Хабалова.

Она не уточнила сумму прибавки, отметив, что для отдельных категорий бюджетников цифры будут отличаться. «В этом году мы приблизим зарплату к уровню 2014 года по Северо-Кавказскому федеральному округу. В прошлом году на индексацию заработной платы в республике было выделено 195,5 миллионов рублей. Повышение коснулось работников сферы образования, медицины, культуры, физкультуры и спорта, ветеринаров и СМИ»,– сказала А.Хабалова.

Индексация заработной платы запланирована в рамках подписанного в декабре 2016 года российско-югоосетинского соглашения о порядке и условиях софинансирования за счет средств российского бюджета повышения заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений республики.

Номер: 66Выпуск: 3667Рубрика: обществоАвтор: Спутник-Абхазия