ИГУМЕН ИГНАТИЙ: «САМ БОГ ОБЪЕДИНИЛ РОССИЮ И АБХАЗИЮ»

ПРИЗНАНИЕ РОССИЕЙ НЕЗАВИСИМОСТИ АБХАЗИИ

Каманский храм – одно из самых почитаемых христианами мест Абхазии, очень намоленное и благодатное место. Его история тесно связана с именем святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Констатинопольского и одного из трех Вселенских святителей. После смерти в 407 году его тело находилось в Каманах, а в 483 г. его мощи с большими почестями были перенесены в Константинополь по Указу нового императора Феодосия II. В настоящее время мощи Иоанна Златоуста хранятся в соборе Святого Георгия в Стамбуле. Иоанн Златоуст – христианский святой, почитаемый в лике святителей.

Саркофаг, где эти годы покоился Иоанн Златоуст, находится в Каманском храме. Рядом с храмом бьет ключом из карстового источника целебная вода, называемая богомольцами святой, исцеляющей от всех недугов. В течение последних двух веков Каманский храм является одним из крупнейших действующих центров паломничества православных христиан. В настоящее время гробница находится в церкви, а место погребения Иоанна Златоуста стало центром паломничества.

Настоятелем Монастыря Святителя Иоанна Златауста в Каманах Абхазской православной церкви является игумен Игнатий (Киут). Перед юбилейной датой признания Абхазии РФ отец Игнатий любезно согласился побеседовать с корреспондентом «РА».

– Приближается юбилейная дата – 10-летие признания Абхазии Российской Федерацией. Недавно в Абхазии отмечали и День России. Для нас этот праздник очень близок и дорог, потому что судьба России нам небезразлична так же, как и России небезразлична судьба нашей маленькой многострадальной Абхазии. Сам Бог объединил Россию и Абхазию. Бог объединяет людей через людей, через людей доброй воли. Хотя мы знаем, что враг человеческого рода – дьявол – разъединяет людей через тех людей, которые ему служат, через войны и различные жизненные катаклизмы. Господь объединил Россию и Абхазию давно, ещё в 1810 году. Россия первое государство, которое признала нашу независимость. Всем известна её поддержка и помощь, которые оказывала Россия в самые тяжёлые времена для нашего народа. Поэтому, конечно, абхазский народ ценит это. Признание сделало нас свободными, сделало нас народом, который может быть равноправным партнёром государствам во всех мировых процессах. Хотя есть страны, которые нас не признают, но через мировой авторитет России они вынуждены будут это сделать. Россия – мировая держава, Святая Русь, великое государство, и малая Абхазия. Малая в великом, и великое в малом. Мы не можем друг без друга. Сам Бог нас объединил. Пусть никто не думает, что это произошло по желанию людей. Это сам Господь желает, чтобы мы были в тесных духовных отношениях с Россией. Нас очень многое объединяет. Мы должны благодарить те страны, которые признали нашу государственность. Но Россия признала первой, и наши братские отношения будут вечными до скончания века. Я хочу пожелать нашим народам, чтобы наши духовные, культурные и экономические связи крепли, чтобы Абхазия стала развитой, самодостаточной страной. Чтобы политическое и экономическое устройство нашего государства было стабильным. Тогда и духовно-нравственное состояние нашего народа будет более высоким. Желаю гармонии государства и церкви, гармонии политических структур и гармонии церковных структур. Как бы ни было нам тяжело, мы должны достичь единения нашего общества. Мы должны идти к миру и согласию в нашем обществе. Любые разделения не приносят никакой пользы обществу: ни политические, ни духовные, ни церковные. Они тормозят развитие общества. И если раскалывается церковь, то расколется и государство. Поэтому призываю всех ещё раз к единению, миру и согласию, чтобы мы оставили нашим потомкам сильное развитое государство, которое оставило бы крепкий след в мировой истории человечества.

Когда мы сидим за столом, у нас тонкий застольный этикет, говорим красивые слова, произносим особенные речи. Однако мы должны и в жизни вести себя так же. Чтобы наши слова не расходились с нашими делами в повседневной жизни. Конечно, Господь нас призывает к терпению и смирению, призывает исполнять заповеди Божьи. Выполняя его заповеди, мы не нарушаем человеческий кодекс. А он схож у всех народов с христианским кодексом. Поэтому тот кодекс чести, который имеет наш абхазский народ, полностью совпадает с кодексами христианской жизни, Евангельским учением. А следуя Евангельским заповедям, мы также поддерживаем наши традиции, которые схожи с великим учением Святой православной церкви.

Желаю всем послушания, мира, терпения. Конечно же, в повседневной жизни мы должны думать и о ближних, немощных людях. И мне бы хотелось, чтобы в нашем обществе развивалась культура меценатства. К сожалению, в нашем обществе не очень развита благотворительность. Я бы хотел, чтобы мы не забывали убогих, больных, старых и немощных людей. Сегодня многие люди нуждаются в помощи и поддержке. Поэтому люди, которые имеют физические силы, материальные ресурсы, должны оглянуться и найти тех, кто нуждается и протянуть им руку помощи. Мира вам и согласия.

Каманский храм перестраивался много раз, но фундамент и часть постройки относятся к VI веку. Здание разрушалось много раз. Когда Абхазия присоединилась к России, после 1810 года по Указу российского императора здесь расположился женский монастырь. На территории монастыря в советское время был дом престарелых и инвалидов. Сегодня церковь существует за счет помощи прихожан, в основном, как рассказывает отец Игнатий, это российские паломники, которые гостят в Каманах каждое лето. А с недавних пор «Дом Москвы» взял шефство над монастырем.

– Обильные снегопады, которые прошли в прошлом году в Каманах, отрицательно сказались на фундаменте храма, – продолжает игумен Игнатий. – Земля фундамента задней части монастыря отошла. Мы очень переживали, так как у нас не было никаких возможностей укрепить эту стену. Это очень сложная работа, которая требовала больших материальных затрат. Но милостью Божьей, наш прихожанин Юрий Рельян, у которого по каманским молитвам родились дети, оказал нам помощь и содействие. Таким образом, мы приостановили оползень, укрепили стену и спасли храм. Работы продолжаются и сейчас.

Как вы знаете, у нас многие семьи, которые не имели детей, после молитв в Каманах, после купания в святых водах Мученика Василиска, обретают детей. В монастыре на учёте около 170 таких детей, родители которых получили Божью помощь в наших святых источниках. Родившиеся у них дети сегодня живут в России, Греции, Швейцарии, Германии, Абхазии. Мы собираем их фотографии, которые висят в нашей галерее. Конечно, не все 170, но около 80 фото мы имеем. Записываем их данные и хотим издать альбом «Каманские дети».

Мы безмерно благодарны всем, особенно Юрию Рельян, а также Алексею Хабан, за спасение святыни мирового значения, несмотря на все сложности и преграды, которые чинили нам некоторые чиновники. Милостью Божьей мы их преодолели, и наш величественный храм будет стоять во веки веков. Аминь!

Публикацию подготовила Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 66Выпуск: 3667Рубрика: политикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ