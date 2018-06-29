С ЛЮБОВЬЮ И УВАЖЕНИЕМ К НАШЕЙ ФИРУЗЕ

Гражданин Республики Абхазия

Обычно у женщины не спрашивают, сколько ей лет. Ей столько, на сколько она выглядит. Вот и Фируза выглядит намного младше своих лет, а значит, у неё гены от предков хорошие, а сама она ведет нормальный, здоровый образ жизни, потому сохранила молодость, подвижность, энергию, а главное – жизнелюбие. Нет, не подумайте, что ей так много лет, но выглядит еще моложе.

О Фирузе Чамагуа-Капба мы, сотрудники газеты «Республика Абхазия», не раз писали. Писали о её большой трагедии – потере семнадцатилетнего сына Алмасхана в дни войны – сгорел в вертолете при попытке десантироваться на гору Ахбюк. Но никаких останков обнаружено не было. И более двадцати лет Фируза жила с надеждой – а вдруг он жив, а вдруг попал в плен и грузины его забрали куда-то… ведь материнское сердце верить в плохое не желает. Пока не эксгумировали неопознанные останки в Сухумском парке Боевой Славы и не идентифицировали их. Помню Фирузу в день перезахоронения в том же парке – её крупные непрекращающиеся слезы, её плач навзрыд, ее руки, обнимающие гроб… Ушла последняя надежда. Но она теперь знает, где её сын покоится – он, оказывается, и раньше «был» здесь, рядышком, только она о том не ведала. Справила по нему поминки… Стало ли легче? Нет, с этим смириться ни одна мать в мире еще не смогла.

Прости, Фируза, что пишу об этом в твой юбилейный день, но это – часть твоей жизни, твой крест, твоя судьба. Но ты стойко и мужественно все перенесла и переносишь. Ты, как и другие матери в таком же положении, пример этого жизненного подвига. Ты живешь дальше и радуешься другим радостям. Слава Богу, у тебя еще две дочери, у них свои мужья и дети, ты даже стала прабабушкой. У тебя многочисленная родня, в том числе родной брат, сестры. А это все – большое богатство, твоя опора. Пусть всех вас оберегает Всевышний!

Работа в типографии почти на протяжении сорока лет (наборщица на линотипе и верстальщица, завцехом), общественная работа (руководитель Сухумского отделения движения «Матери за мир и социальную справедливость, член Общественной палаты, член жилищной комиссии при Сухумской городской Администрации и т.д.), дела по хозяйству (уехала из Сухума и живет в селе Уарче, возделывает огород, сад, держит живность, в том числе крупный рогатый скот). Наверное, нелегко со всем этим справляться: ехать по утрам в город на свою любимую работу, возвращаться вечером к не менее любимому труду на природе.

Естественно, во всем её поддерживает супруг Владимир Капба. Журналист, в недавнем прошлом председатель Союза журналистов Абхазии и главный редактор газеты «Апсны», сегодня – её собкор по Гулрыпшскому и Очамчырскому районам.

Кстати, и сын Алмас работал после восьмилетки рядом с матерью в Сухумской газетной типографии. И получается, что мы все в газете «Республика Абхазия» знаем семью Капба хорошо, являемся свидетелями их жизненных перипетий. А в дни войны лично я с Фирузой (вместе выпускали республиканские газеты «Апсны» и «Республику Абхазия» на базе гудаутской типографии) делила наши общие горести, тревоги и потери, надежды и радость Победы, и с тех пор у меня к ней особенно бережное отношение.

Фируза заслужила все свои награды – орден «Ахьдз-Апша» третьей степени, медали республик Кабардино-Балкарии и Южной Осетии и звание «Заслуженный работник культуры Республики Абхазия».

Она неутомимая труженица, активный гражданин своей страны. Мы желаем ей дальнейшей активности и неутомимости и, конечно же, здоровья и радости в кругу всей её большой семьи и родни. И через многие десятилетия чтобы у нас была возможность писать о нашей коллеге и обращаться к ней с заздравными тостами и застольными речами, как это сделали мы сейчас с большим уважением и любовью к нашей Фирузе.

Заира ЦВИЖБА

Номер: 66Выпуск: 3667Рубрика: обществоАвтор: Заира ЦВИЖБА