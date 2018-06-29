ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ООН

Руководитель Администрации Президента Беслан Барциц принял главу региональной миссии УВКБ ООН Йоханнеса Ван дер Клау, а также действующего руководителя Управления Верховного комиссара ООН в Республике Абхазия по делам беженцев Азиза Рахджо и его преемника Арджуна Шреста.

Йоханнес Ван дер Клау проинформировал руководителя Администрации Президента о текущих программах и проектах УВКБ ООН в Республике Абхазия.

Беслан Барциц поблагодарил Азиза Рахджо за проведенную работу и пожелал ему успехов в дальнейшей профессиональной деятельности. Он отметил, что для государства были полезны программы УВКБ в восточных районах Республики Абхазия, а также проекты в сфере сельского хозяйства.

Арджун Шрест выразил готовность трудиться и дальше, отметив, что ему предстоит изучить всю специфику работы в Республике Абхазия.

Номер: 66Выпуск: 3667Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс