ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба поздравил коллектив телеканала «Абаза-ТВ» с 11-летием со дня основания.

В поздравлении, в частности, говорится:

«Уважаемые сотрудники первого независимого абхазского телеканала «Абаза-ТВ»!

Поздравляю вас с днем основания телеканала!

С первых дней работы «Абаза-ТВ» оперативно и беспристрастно представляет своей аудитории информационный продукт высокого качества. За этим результатом стоит каждодневный кропотливый труд всего коллектива.

Значителен вклад «Абаза-ТВ» и лично генерального директора телеканала Руслана Хашиг в воспитание молодых кадров отечественной журналистики.

За 11 лет в телеэфир вышли десятки проектов, посвященных актуальным вопросам политической и социально-экономической жизни Абхазии, истории и культуре нашей страны.

Желаю вам крепкого здоровья, творческого вдохновения и реализации новых идей!»

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Коллектив республиканского государственного учреждения «Издательство газеты «Республика Абхазия» поздравляет коллег из телекомпании «Абаза-ТВ» с прохождением достойного пути на непростом информационном поле.

Ваш канал телезрители смотрят с удовольствием и интересом. Особенно отмечают передачи, которые показывают проблемы во всех сферах нашей жизни.

Когда в коллективе работают профессионалы, они знают, как рассказать о стране.

С праздником вас!

Номер: 66Выпуск: 3667Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс