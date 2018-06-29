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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба поздравил коллектив телеканала «Абаза-ТВ» с 11-летием со дня основания.
В поздравлении, в частности, говорится:
«Уважаемые сотрудники первого независимого абхазского телеканала «Абаза-ТВ»!
Поздравляю вас с днем основания телеканала!
С первых дней работы «Абаза-ТВ» оперативно и беспристрастно представляет своей аудитории информационный продукт высокого качества. За этим результатом стоит каждодневный кропотливый труд всего коллектива.
Значителен вклад «Абаза-ТВ» и лично генерального директора телеканала Руслана Хашиг в воспитание молодых кадров отечественной журналистики.
За 11 лет в телеэфир вышли десятки проектов, посвященных актуальным вопросам политической и социально-экономической жизни Абхазии, истории и культуре нашей страны.
Желаю вам крепкого здоровья, творческого вдохновения и реализации новых идей!»
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Коллектив республиканского государственного учреждения «Издательство газеты «Республика Абхазия» поздравляет коллег из телекомпании «Абаза-ТВ» с прохождением достойного пути на непростом информационном поле.
Ваш канал телезрители смотрят с удовольствием и интересом. Особенно отмечают передачи, которые показывают проблемы во всех сферах нашей жизни.
Когда в коллективе работают профессионалы, они знают, как рассказать о стране.
С праздником вас!
Номер: 66
Выпуск: 3667
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс