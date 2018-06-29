О ДАЛЬНЕЙШИХ ДВУСТОРОННИХ ОТНОШЕНИЯХ

Премьер-министр Республики Абхазия Геннадий Гагулия, находясь в Москве с рабочей поездкой, встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации Риадом Хаддадом. Встреча прошла в Посольстве РА в РФ, на которой присутствовал Чрезвычайный и Полномочный Посол Игорь Ахба.

Геннадий Гагулия и Риад Хаддад скоординировали дальнейшие шаги по установлению двусторонних отношений после признания Сирией независимости Абхазии.

Обсуждались вопросы гуманитарной помощи Абхазии Сирии, контакты на уровне министерств и подписание межгосударственных и межведомственных соглашений. Р.Хаддад заверил, что руководство Сирии намерено развивать взаимоотношения с Абхазией.

Г.Гагулия пригласил Посла посетить Абхазию. «Подобные встречи очень полезны, они способствуют развитию наших дружественных связей», – сказал он.

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В Москве прошла первая рабочая встреча Премьер-министра Республики Абхазия Геннадия Гагулия и вице-премьера Правительства Российской Федерации Виталия Мутко. Стороны обсудили вопросы социально-экономического сотрудничества между Республикой Абхазия и Российской Федерацией, реализации Инвестиционной программы республики, развития социальной инфраструктуры, экономики и туризма страны.

Геннадий Гагулия отметил, что целью встречи было определение ряда вопросов и проблем, касающихся Абхазии, решение которых позволит улучшить отношения между странами.

По словам Премьер-министра Абхазии, Программа социально-экономического развития республики не будет изменена, и все включенные в нее проекты на 2019 год будут реализованы.

«Мы всегда чувствовали и чувствуем помощь России в решении тех или иных вопросов, и сегодня мы можем с благодарностью сказать, что Россия во многом нам помогла, но следующий этап – это уже развитие экономики Абхазии. Многие социальные вопросы были закрыты, многие социальные вопросы были решены, теперь наступает время развития экономики», – сказал Г.Гагулия.

Номер: 66Выпуск: 3667Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс