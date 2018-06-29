ПРЕЗИДЕНТ ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ С ГЛАВАМИ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ

Рауль Хаджимба поручил главам городов и районов представить до 10 июля в Администрацию Президента и Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия РА планы мероприятий к 10-летию международного признания Республики Абхазия и 25-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии. Обсуждался вопрос выдачи полисов обязательного медицинского страхования по соглашению с Россией о сотрудничестве в области организации страхования граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Республики Абхазия, в системе обязательного медицинского страхования Российской Федерации и оказания им медицинской помощи в медицинских организациях РФ.

Главам городов и районов поручено усилить разъяснительную работу и оказывать необходимое содействие населению по выдаче полисов ОМС.

Министр здравоохранения Тамаз Цахнакия проинформировал участников совещания, что за полтора месяца общее число принятых на рассмотрение и выданных полисов составило 21 500 единиц. Он напомнил, что районные пункты выдачи ОМС будут действовать до сентября 2018 года.

Участники совещания обсудили вопрос оказания содействия подразделениям Пенсионного фонда РФ на территории РА. Президент поручил главам городов и районов осуществлять регулярные проверки в целях пресечения незаконного получения денежных средств умерших пенсионеров.

Номер: 66Выпуск: 3667Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА