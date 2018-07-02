ИТОГИ XIV РЕСПУБЛИКАНСКОЙ СПАРТАКИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Здоровье нации

В соответствии с планом спортивно-массовых мероприятий Министерства образования и науки Республики Абхазия, с 28 мая по 20 июня 2018 г. в г.Сухуме была проведена XIV Спартакиада школьников РА, посвященная 25-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. и 10-летию признания независимости Республики Абхазия.

На торжественной церемонии открытия Спартакиады на Республиканском стадионе присутствовал вице-премьер РА Даур Аршба. К участникам Спартакиады с приветствием обратились министр образования и науки Адгур Какоба, зам. председателя Госкомитета РА по физической культуре и спорту Рафаэль Ампар и почетный гость – заслуженный мастер спорта СССР по спортивной гимнастике, трехкратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, Европы и СССР – Дмитрий Белозерчев. Все они пожелали ребятам отличной учебы и успехов в спорте.

Целью Спартакиады является популяризация и развитие детско-юношеского спорта, повышение спортивного мастерства и массовости спорта среди школьников, отбор наиболее перспективных юных спортсменов и патриотическое воспитание учащихся.

Из всех районов Абхазии съезжались школьники в столицу республики, где боролись за звание быть первыми в 14 видах спорта в 16 видах программы: легкая атлетика, шахматы, баскетбол (девочки и мальчики отдельно), волейбол (девочки и мальчики отдельно), мини-футбол, дзюдо, бокс, настольный теннис, вольная борьба, тяжелая атлетика, абхазские национальные игры, стрельба из лука, самбо и футбол. В этом году в Спартакиаду был включен 14-й вид спорта – соревнования по стрельбе из лука. Общее количество участников Спартакиады составило более 1000 юных спортсменов.

Во всех видах программы приняли участие сборные команды города Сухума, команды Гагрского, Гудаутского, Галского районов. Спортсмены Ткуарчалского района приняли участие в 13 видах программы, Очамчырского – в 12 видах, Гулрыпшского – в 11 видах и Сухумского – в 10 видах.

Сборная команда г.Сухума заняла 12 первых мест, Гудаутский район – 3, Гагрский и Очамчырский районы – по одному первому месту.

По итогам Спартакиады общекомандные места распределились следующим образом (в скобках указаны набранные очки): 1-е место – г. Сухум (451), 2-е место – Гудаутский район (376), 3-е место – Гагрский район (370), 4-е место – Галский район (338), 5-е место – Ткуарчалский район (320), 6-е место – Очамчырский район (304), 7-е место – Гулрыпшский район (252), 8-е место – Сухумский район (193).

Если сравнить результаты нынешней Спартакиады с результатами предыдущей, то станет видно, что в некоторых районах ослабили внимание к отдельным видам спорта. Так, если команда Очамчырского района на прошлой Спартакиаде в общекомандном зачете заняла 3-е призовое место, то в этом году – только 6-е место. А команда Сухумского района по боксу вообще не приняла участие в Спартакиаде, хотя в данном районе функционируют секции бокса. При этом следует отметить, что в Очамчырском районе созданы условия для проведения учебно-тренировочных занятий по многим видам спорта. Три года назад в г.Очамчыре по Инвестиционной программе был сдан спортивный комплекс, а также ДЮСШ района имеет свой собственный спортивный зал.

Гудаутский район, наоборот, улучшил свою работу, заняв в этом году второе место в общекомандном зачете.

Следует отметить работу Галского РОО, который выставил команды во всех 14 видах программы, и по итогам соревнований занял 4-е место.

Приятной неожиданностью стало выступление сборной команды девочек по баскетболу Очамчырского района под руководством молодого тренера Астанды Кирвал. Впервые за всю историю проведения Спартакиады школьников РА эта команда заняла первое место.

Наставниками команд-победительниц являются: заслуженные тренеры РА О.Лакрба, Р.Ампар, С.Ануа, А.Погосов, Л.Назарс; тренеры: О.Хурхумал, Р.Сарьян, Т.Кутелия, Г.Микаелян, Р.Новоян, К.Мол-оглы, И.Моисеенко, Т.Камлия, Д.Партанадзе, Р.Джикирба, А.Кирвал, Т.Гудкова.

Качество тренерской работы зависит не только от таланта воспитателя, но и от наличия спортивной базы, оборудования и количества спортивного инвентаря. В Гагрском районе функционируют три ДЮСШ. Все они не имеют собственной спортивной базы. Эти спортивные школы для обеспечения учебно-тренировочного процесса используют залы общеобразовательных школ. Занятия в школах проходят в одну смену. При переходе средних школ этого района на 2-сменный режим работы учащиеся ДЮСШ района останутся без спортивных залов.

Следует отметить работу судейской коллегии, которая организованно, на хорошем профессиональном уровне провела соревнования по всем видам спорта Спартакиады.

Как и в прошлом году, в целях лучшей подготовки к Спартакиаде приказом министра образования и науки А. Какоба участники Спартакиады были допущены к сдаче выпускных и переводных экзаменов досрочно, что дало возможность лучше подготовиться к соревнованиям. Для иногородних участников Спартакиады было организовано питание и проживание за счет Министерства образования и науки РА. Победители и призеры были награждены кубками, медалями и грамотами.

Аслан ТАРКИЛ, главный судья Спартакиады, заслуженный работник физической культуры и спорта, заслуженный учитель Республики Абхазия

Номер: 67Выпуск: 3668Рубрика: спортАвтор: Аслан ТАРКИЛ, главный судья Спартакиады, заслуженный работник физической культуры и спорта, заслуженный учитель Республики Абхазия