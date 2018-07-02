ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ

Презентация

Систему единого информационно-технологического пространства «Безопасный город» презентовали в Сухуме представители Научно-технического центра (НТЦ) «Протей». На презентации присутствовали руководители МВД, МЧС, СГБ и Минздрава.

По словам руководителя отдела продаж НТЦ «Протей» Романа Потишнего, «Безопасный город» – это система единого информационного пространства, призванная повысить общий уровень безопасности города; улучшить координацию деятельности сил и служб; прогнозировать, мониторить, предупреждать и ликвидировать возможные угрозы; контролировать устранение последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений; интегрировать в единое информационное пространство информационно-управляющие подсистемы различных служб.

Отмечая важность проекта для Абхазии, министр по ЧС РА Лев Квициния сказал: «Система «Безопасный город» крайне необходима для Абхазии, потому что наши силовые структуры должны обеспечивать безопасность не только граждан Абхазии, но и многочисленных туристов. Вопросы безопасности людей в первую очередь зависят от быстрого реагирования и упреждения, чему и способствует данная система».

Номер: 67Выпуск: 3668Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс