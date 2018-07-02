ТУРНИР ПАМЯТИ СЕРГЕЯ БАГАПШ

Баскетбол

Со 2 по 6 июля в Сухуме пройдет ежегодный Международный турнир по баскетболу, посвященный памяти первого президента Федерации баскетбола Сергея Багапш.

Начальник спортивного отдела Государственного комитета по физической культуре и спорту РА Жанна Зантария сообщила, что 2 июля мероприятия начнутся с возложения цветов к могиле Сергея Багапш в селе Джгярде. Затем в 14.00 в ДЮСШ, у столичного парка им. Курченко, начнутся состязания. Для участия в турнире приглашены команды из городов РФ и ДНР.

Номер: 67Выпуск: 3668Рубрика: спортАвтор: Апсныпресс