НАША «ПРИНЦЕССА МИРА»

Трехлетняя Сабина Барциц победила на международном фестивале «Princes & Princess of The World» 2018, который проходил в Болгарии, рассказала корреспонденту Sputnik основатель национальных фестивалей красоты «Мини-мисс Абхазии» и «Королева Абхазии», член жюри международного фестиваля красоты «Princes & Princess of The World» 2018 Лали Сичинава.

«Сабина представляла Абхазию, выступала под абхазским флагом, что для нас стало важным событием. Главная цель нашего участия: чтобы мировое сообщество услышало и узнало об Абхазии, – сказала Л.Сичинава. – Сабина показала себя достойно и победила в нескольких основных номинациях фестиваля».

На фестивале в Болгарии Сабина Барциц была самой юной. Именно поэтому организаторы назвали ее маленьким талисманом.

Международный фестиваль «Princes & Princess of The World» 2018 проходил в болгарском городе Албене. В нем участвовало 16 стран мира, среди которых Россия, Чехия, Филиппины, Эстония, Латвия, Литва, Белоруссия, Албания и другие. Член жюри от Абхазии Лали Сичинава уже на протяжении 10 лет сотрудничает с международным фестивалем.

