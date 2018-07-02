НОВАЯ ПАМЯТНАЯ ДАТА

30 июня «Союз казаков Абхазии и казаков ветеранов боевых действий» провел мероприятие, посвященное 1 июля – Дню ветеранов боевых действий. Атаман Черноморского казачьего войска Абхазии подписал приказ о том, что отныне этот день будет одним из главных праздников казачества Абхазии, так как казаки организации принимали участие в Отечественной войне народа Абхазии, а также в Приднестровье, Южной Осетии и на Донбассе. Войсковой атаман ЧКВА поздравил всех ветеранов боевых действий, поблагодарил за верность добровольческому движению, пожелал здоровья и благополучия их семьям. Также минутой молчания почтили память ребят, отдавших свои жизни в войнах и локальных конфликтах.

Пресс-служба ЧКВА

На снимке: ветеран Отечественной войны народа Абхазии Р.Ю. Леньшин с атаманом В.Н. Мироненко.

Номер: 67Выпуск: 3668Рубрика: обществоАвтор: Пресс-служба ЧКВА