БАЛ ВЫПУСКНИКОВ ПРОШЕЛ В ГАГРЕ

Перед началом праздничного мероприятия выпускники и учителя школ Гагрского района возложили цветы к мемориалу Славы, памяти погибших в Отечественной войне народа Абхазии и к памятнику Первому Президенту РА Владиславу Ардзинба.

В этом году одиннадцатые классы школ Гагрского района окончили 266 выпускников. Экзамены уже позади, и последним событием в их школьной жизни стал районный бал. Здесь чествовали виновников торжества, награждали отличившихся в учебе и в различных школьных, районных и республиканских мероприятиях. Праздничное мероприятие началось с поднятия государственного флага под звуки гимна Абхазии. Затем с поздравлениями к выпускникам и учителям обратились представители руководства района, заведующая и специалисты отдела образования. В официальной части церемонии были награждены грамотами выпускники-отличники. Их в этом году 17 человек. Они также принимали активное участие в общественной жизни района и республики. Поздравляли и тех, кто достойно защищал честь района в республиканских олимпиадах, спартакиадах, творческих фестивалях. За труд в воспитании подрастающего поколения, в том числе и за подготовку учащихся к республиканской олимпиаде, грамотами от Министерства образования и науки РА были награждены учителя района. От имени депутатов Собрания Гагрского района благодарственные листы были вручены учителям, отдавшим не один десяток лет жизни преподавательской деятельности. Также были отмечены и работники отдела образования.

В этот вечер выпускники в своих выступлениях выражали благодарность в первую очередь педагогам и поздравляли друг друга с окончанием школы.

Во второй части мероприятия для виновников торжества был организован праздничный концерт с участием гагрских музыкальных коллективов и эстрадных певцов Абхазии.

Мадина ТАРБА, собкор газеты «РА» Гагрский район

Номер: 67Выпуск: 3668Рубрика: обществоАвтор: Мадина ТАРБА, собкор газеты «РА»