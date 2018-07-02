ОНА ПОБЕДИЛА НА КОНКУРСЕ В «АРТЕКЕ»

Молодежь Абхазии

Это были незабываемые, удивительные дни. О своих впечатлениях от пребывания в Симферополе в МДЦ «Артек» и участия в международном конкурсе «Живая классика» в интервью корреспонденту газеты «РА» рассказала его победительница, выпускница сухумской восьмой средней школы имени В.К. Ладария Виктория Ес-оглы:

– В Абхазии в отборочном туре конкурса участвовало около 100 человек. В финал вышли четверо. Помимо меня, это Анна Голандзия, Александра Габелия, Виктория Ежова. Мы вместе приехали в Симферополь 4 мая и очень расстроились, узнав, что будем в разных отрядах, так как в них распределяли по возрасту. Меня привели в корпус «Байкал», отвели на ужин, затем показали территорию «Артека». Мой отряд, состоявший из 22 человек из разных стран мира, был самым взрослым в лагере. Я думала, что мне будет трудно общаться со своими сверстниками из-за недостаточного знания английского языка, но каждый из них немного говорил на русском языке. Мы познакомились и очень быстро подружились. Все дни у нас были заполнены до предела. Мы и здесь ходили в школу (с 3 до 7 часов), проходили СОМ (сетевой образовательный модуль), нас возили на экскурсии, мы посетили Александровский, Воронцовский дворцы, другие достопримечательные места. Было очень интересно. Наша «5-я смена» (так она называлась) была посвящена Великой Отечественной войне. Поэтому все музыкальные конкурсы, интеллектуальные игры и другие мероприятия были на эту тематику. На сетевом образовательном модуле по литературе мы получили задание написать стихотворение, посвященное Великой Отечественной войне. Лучшие из них будут отобраны и помещены в книгу «Артек». Я рада, что мое стихотворение «О войне», как мне сообщили, войдет в нее. Кроме того, мы писали эссе на родном языке «Мои впечатления об «Артеке». Я постаралась написать на абхазском языке.

С 20 по 21 мая в местности Турапова дача прошел турслет – самый масштабный в мире. Поэтому он вошел в книгу рекордов Гиннесса. Участвовало в нем около 5 000 человек. Каждому из нас дали сертификат, подтверждающий участие в турслете и под каким номером он находился. Мой номер – 1839. Мы ночевали в палатках возле озера. Красота была неописуемая. Конечно, эти впечатления останутся на всю жизнь.

Я думала, что мы сразу будем соревноваться в финале, но, оказалось, предстояло пройти три этапа: отборочный, полуфинал и финал. 14 мая проходило прослушивание. Когда мы стояли за кулисами, переживали не только за себя, но и за каждого члена отряда, так как мы стали одной семьей, очень сблизились. Я прочитала отрывок из произведения Чингиза Айтматова «Материнское поле». Из нашего отряда прошли прослушивание семь человек. 18 мая был полуфинал, а 22 – финал. И на протяжении всех этапов у меня была почему-то уверенность, что имя и фамилия Виктория Ес-оглы прозвучит. Так и случилось. В финале конкурса каждому была предоставлена возможность вынести государственный флаг своей страны. Я вышла первая с государственным флагом Республики Абхазия. И в этот момент осознала, как это ответственно представлять свою республику на международном мероприятии. В финале участвовало 15 человек. К сожалению, другие наши девочки из Абхазии не прошли. Я соревновалась с чтецами из Армении, Венгрии и США. Победителями объявили четверых. Меня наградили грамотой победителя и ноутбуком. Нам вручили медаль «За достижение в искусстве», книгу об истории «Артека», артековскую чашку, блокнот и ручку. А так в конце каждого этапа нас награждали сертификатами, например, на поездку в Болгарию и Сочи, на преподавание актерского мастерства, онлайн английского языка и другими. В полуфинале мне вручили диск оперных произведений в исполнении Хиблы Герзмава.

Я хочу от всей души поблагодарить художественного руководителя Государственного русского театра драмы, заслуженную артистку Абхазии Нину Эдуардовну Балаеву за то, что она занималась со мной в Абхазии, делала все для моего успешного выступления на конкурсе. Она помогала и другой девочке Анне Голандзия. А с Александрой Габелия и Викторией Ежовой занималась заслуженная артистка Абхазии, актриса русского театра драмы Наталья Павловна Папаскири. Большое спасибо за то внимание, которое они уделяли нам!

Виктория Ес-оглы учится в Сухумском музыкальном училище на 4-м курсе по классу фортепиано, занимается изобразительным искусством в художественной школе «Айнар». Увлечена она и спортом. Долгое время посещала секции карате, тайского бокса, а в настоящее время занимается тяжелой атлетикой. Удивительно, как эта милая, красивая девочка все успевает, вызывает уважение и разнообразный круг ее интересов. Причем везде, чем бы ни занималась, она выкладывается полностью. Виктория Ес-оглы собирается поступать в театральный институт. Дай Бог, чтобы все ее мечты сбылись.

Лейла ПАЧУЛИЯ

На снимке: Виктория Ес-оглы в «Артеке» (в верхнем ряду, третья слева).

Номер: 67Выпуск: 3668Рубрика: обществоАвтор: Лейла ПАЧУЛИЯ