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ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ МНЕНИЕ УЧЕНЫХ
Уже давно идут споры о датах основания современного абхазского государства и празднования дня Победы и Независимости.
7 сентября 2017 года в актовом зале Абхазского института гуманитарных исследований им. Д.И.Гулиа Академии наук Абхазии проходило расширенное заседание отдела истории с участием историков других отделов. После долгих дебатов остановились на следующем: дата 23 июля 1992 года – как день основания современного абхазского государства, 30 сентября 1993 года – как День Победы и Независимости.
Материалы отдела истории были опубликованы в газете «Республика Абхазия», № 98, 2017 г. и были рекомендованы общественности для дальнейшего обсуждения.
19 июня 2018 года (протокол № 6) члены Ученого совета Абхазского института гуманитарных исследований им. Д.И.Гулиа АНА приняли решение:
1. Считать 23 июля 1992 года днем основания современного абхазского государства – Республики Абхазия со своими атрибутами – Гербом и Флагом.
2. Считать 30 сентября 1993 года Днем Победы и Независимости.
Решение одобрено единогласно членами Ученого совета и рекомендовано Народному Собранию – Парламенту РА для принятия решения.
Номер: 67
Выпуск: 3668
Рубрика: общество
Автор: Соб. инф.