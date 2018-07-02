ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ МНЕНИЕ УЧЕНЫХ

Уже давно идут споры о датах основания современного абхазского государства и празднования дня Победы и Независимости.

7 сентября 2017 года в актовом зале Абхазского института гуманитарных исследований им. Д.И.Гулиа Академии наук Абхазии проходило расширенное заседание отдела истории с участием историков других отделов. После долгих дебатов остановились на следующем: дата 23 июля 1992 года – как день основания современного абхазского государства, 30 сентября 1993 года – как День Победы и Независимости.

Материалы отдела истории были опубликованы в газете «Республика Абхазия», № 98, 2017 г. и были рекомендованы общественности для дальнейшего обсуждения.

19 июня 2018 года (протокол № 6) члены Ученого совета Абхазского института гуманитарных исследований им. Д.И.Гулиа АНА приняли решение:

1. Считать 23 июля 1992 года днем основания современного абхазского государства – Республики Абхазия со своими атрибутами – Гербом и Флагом.

2. Считать 30 сентября 1993 года Днем Победы и Независимости.

Решение одобрено единогласно членами Ученого совета и рекомендовано Народному Собранию – Парламенту РА для принятия решения.

Номер: 67Выпуск: 3668Рубрика: обществоАвтор: Соб. инф.