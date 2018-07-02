ЧТОБЫ ОТДЫХ НАШИХ ГОСТЕЙ БЫЛ БЕЗОБЛАЧНЫМ

Приоритет – безопасность

В пресс-центре Абхазской государственной телерадиокомпании состоялась встреча министра по чрезвычайным ситуациям РА Льва Квициния с журналистами отечественных СМИ. Заявленной темой была готовность объектов, находящихся в зоне ответственности и внимания МЧС РА, к пиковой нагрузке курортного сезона, о мерах предосторожности на воде – в море и реках, а также на горных объектах.

Поскольку еще свежа рана недавней трагедии в устье реки Кяласур, журналисты начали с вопросов, насколько вообще опасны устьевые зоны в Абхазии и будут ли приняты меры, чтобы обезопасить отдыхающих конкретно в этом месте.

Лев Квициния сообщил, что река Кяласур отличается непредсказуемым характером, и ее течения особенно опасны в начале лета, когда идет интенсивное таяние снегов в горах.

Министр сказал, что у места впадения реки в море всегда стоял упреждающий знак о строгом запрете купания. В данный момент, учитывая ситуацию, принято решение огородить эту территорию. К числу небезопасных для купания мест министр отнес и район Маяка, объяснив, что там берег резко углубляется, что порождает различные течения.

Обозначил министр и общие для существующих в Абхазии пляжей вопросы: в частности, на большинстве из них отсутствуют буи, за которые нельзя заплывать, нет и спасательных вышек, которые по предписанию должны быть установлены через каждые 100 метров и на каждой из них должны дежурить спасатели.

На вопрос нашей коллеги из Апсныпресс Л. Квициния сказал, что все это должны обеспечить те, кто арендует территорию пляжей: «Я не исключаю нашу ответственность, но есть функциональные обязанности. Мы отвечаем за проверки, даем предписания. Руководство страны не может находиться везде. Для этого есть районные подразделения и их руководители. Каждый должен знать свои обязанности».

Лев Квициния сообщил о значительном повышении штрафа за неисполнение должностных обязанностей ответственными за безопасность на курортных объектах лицами. Если прежде сумма штрафа с физических лиц составляла 300 рублей, с юридических – 600 рублей, то сегодня она увеличена таким образом: с физических лиц – 6 000 рублей, с юридических – 12 000 рублей.

Министр сказал, что за печальной статистикой гибели людей в море (ежегодно в Абхазии в море гибнет до 14 человек) зачастую скрывается пренебрежение элементарными правилами безопасности: «Есть случаи, когда люди в нетрезвом состоянии или же в плохую погоду при больших волнах купаются в море. Что касается горного туризма, то важно, чтобы каждая группа сообщала нам о времени экспедиции или похода, количестве людей, руководителе группы, о маршруте и т.д. и получила от нас разрешение. В таких случаях мы контролируем маршруты, знаем, где находится группа, и в случае необходимости можем своевременно оказать помощь. Но есть туристы, которые не сообщают, куда идут, группы собираются стихийно. Были случаи, когда наши спасатели искали одну группу, а затем, встретив другую, сообщали им, что эти места опасны по тем или иным причинам. Более того, бывают ситуации, когда люди не прислушиваются к советам спасателей».

Жители Абхазии и гости постоянно убеждаются, какую важную роль играют службы МСЧ в условиях Абхазии. А между тем, как выяснилось из слов министра, спасателей – особенно в курортный сезон – в Абхазии недостаточно.

– Возьмем к примеру Гагру. Часть спасателей, охраняющих тоннель в Гагре, случись ЧП в городе, вынуждены оставить свой пост и принимать меры на месте вызова. А ведь это неправильно. И хотя за годы существования нашей службы мы постоянно обучаем и готовим специалистов, нам и в этом плане необходимо наращивать темпы. Сотрудники МЧС должны быть профессионально образованы. Только в этом году мы планируем отправить на учебу в Академию МЧС РФ около 8 человек, а 37 специалистов разных направлений, которых мы подготовили, уже работают у нас.

Л. Квициния подчеркнул важность технического оснащения министерства: «Существующее вертолётное боевое дежурство позволяет решать многие проблемы. При сорокаминутной подготовке в течение 30 минут спасатели попадают в любую точку Абхазии».

Министр сообщил, что ему удалось, наконец, реализовать свою давнюю задумку – сформировать одно из важнейших, на его взгляд, направлений в структуре МЧС – Службу психологической помощи. В штат приглашены три опытных специалиста-психолога, которым в помощь для проведения семинаров прибыли коллеги из России.

Юлия СОЛОВЬЕВА

Номер: 67Выпуск: 3668Рубрика: обществоАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА