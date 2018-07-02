Гражданин Республики Абхазия

СЕЙЧАС ЕМУ БЫЛО БЫ 70 ЛЕТ

(Памяти друга Иллариона – трагически погибшего при загадочных обстоятельствах 1 августа 2014 года)

Илларион Шамахович Аргун родился в горном селе Анхуа Гудаутского района 22 мая 1948 года. Учился в Сухумской школе-интернате № 1.

Познакомился я с ним на курорте «Пицунда» после моей службы в Советской армии в 1969 году. После знакомства выяснилось, что Илларион служил в Морфлоте в городе Николаеве связистом, а я – в стройотряде в Армении.

Оба мы начали работать на курорте «Пицунда», он – в службе связи в АТС связистом, а я – в службе благоустройства и озеленения курорта «Пицунда» кладовщиком.

Еще в армии нас приняли в ряды КПСС. По заданию парткома курорта «Пицунда» мы вели агитационно-пропагандистскую работу среди молодежи, принимали участие в политзанятиях и выполняли разовые поручения.

Директором курорта «Пицунда» тогда был Энвер Эрастович Капба. Благодаря ему мы оба получили направление на учебу в Москву, на экономический факультет в институт ВЦСПС (1971– 1975 гг.)

Мы успешно сдали экзамены и поступили в рекомендованный московский вуз. Учеба была очень интересной. С нами учились представители всех народов республик бывшего СССР, в том числе представители стран социалистического содружества – из Болгарии, Польши, Чехословакии, Монголии, Вьетнама и т.д.

В институте мы с Лариком (так его называли друзья и близкие) показали себя достойно в учебе и в общественной жизни. Работали в ведомственном колхозе Гагаринского райисполкома, собирали урожай картофеля, грузили вагоны на овощной базе, за что неоднократно получали благодарности от руководства этих организаций.

Благодаря аккуратности Иллариона наша студенческая комната в общежитии, где проживало 700 студентов и аспирантов, стала одной из лучших. У нас часто гостили представители руководства ВЦСПС, делегации Международного рабочего профсоюзного движения Чили, Никарагуа, Мадагаскара и других стран.

После окончания института Илларион начал работать инспектором отдела кадров курорта «Пицунда», затем старшим экономистом планово-экономического отдела. В 1977 году патриоты Абхазии подготовили письмо в Верховный Совет ЦК КПСС, Президиум Верховного Совета РСФСР, которое стало впоследствии известным как «Письмо 130-ти». По поручению редакции, готовившей это письмо, активистам было доверено 10 декабря 1977 года отправить вариант этого письма в г. Тбилиси, руководству ЦК КП Грузии. С этой целью в Пицунду прибыл Тач Шаабанович Гицба, зам. директора Абхазгосмузея г. Сухума, где директором был Юрий Гудисович Аргун. Я с ними был хорошо знаком. Мы собрали друзей-единомышленников, а Тач Гицба конфиденциально и доверительно рассказал нам о готовящемся письме в г. Москву, которое будет подобно письму патриотов Абхазии 1967 года.

Сегодня, в связи с 40-летием «Письма 130-ти», не могу не упомянуть подписантов письма в ЦК КП Грузии, жителей Пицунды. Это – Илларион Аргун, работавший ст. инспектором отдела курорта «Пицунда»; Мери Инапха, выпускница МГИМО, начальник отдела кадров этого курорта; Валико Шамба, председатель исполкома Пицундского поссовета; Виталий Сулава, гл. инженер ЖКУ этого курорта; Этери Блаб, секретарь Пицундской милиции, начальником которой работал авторитетный, опытный полковник Виктор Арлан, с которым у нас были доверительные отношения. Нами были привлечены дополнительно четыре работника курорта «Пицунда»: Бигвава Михаил Вартанович, Герой Социалистического труда, заслуженный шахтер Ткварчели, член КПСС с 1963 года; Гамисония Михаил Хакиевич, начальник отдела кадров РСУ, член КПСС; Габуния Тенгиз Махазович, беспартийный, ст. экскурсовод; Барциц Заур Золотинскович, зав. производством столовой № 1 курорта «Пицунда».

Мы, жители поселка Пицунды, поручение организаторов известного письма в ЦК КПСС и ЦК КП Грузии выполнили.

За это нас стали преследовать органы безопасности Грузии и Абхазии. В один вечер шестерых из нас вызвали в г. Сухум, в Абхазобком КП Грузии, и держали нас до двух часов ночи. Потом беседовали в различных кабинетах с каждым по отдельности и вместе. Нас ругали: как, мол, вы могли подписать антисоветское, антипартийное, враждебное нашему строю письмо на имя ЦК КП Грузии; мы заслуживаем исключения из рядов членов КПСС как неблагонадежные, сеющие межнациональную вражду и т.д.

Проявилась реакция ЦК КП Грузии: началось обсуждение письма в первичных организациях Абхазобкома КП Грузии.

Представители КГБ, допрашивавшие нас, взяли с нас объяснительные записки, в которых мы указывали, что данное письмо мы подписали и от своих подписей не отказываемся, что подобного не допустим в дальнейшем, и если будем что-то писать, то только в Абхазобком.

Среди допрашивающих нас оказался одноклассник Мери Инапха из 10-й абхазской школы Сухума. Благодаря ему нас отпустили поздно ночью после спецпроверки нашего прошлого и настоящего. Допрашивающие убедились, что за нами стоит всё население поселка Пицунда.

После возвращения из Сухума на второй день с нами беседовали работники КГБ. Предлагали сотрудничать, на что мы с Илларионом и другими отказались, но они просили нас, чтобы мы отговаривали людей от поездки на Лыхненский сход и в другие города Абхазии.

Среди работников КГБ были знакомые, которые советовали нам, чтобы мы нигде не появлялись, где собирается народ, ибо за нами будут следить и могут в любое время спровоцировать и забрать нас в КГБ Грузии. Нас пугали, подключали наших родственников, чтобы те уговаривали нас образумиться.

Но мы с Лариком продолжали защищать интересы трудящихся Абхазии от произвола вседозволенности, безответственности, беспредела властных структур, нарушавших социалистические законы и человеческие нормы.

Мы поступали так, как нам подсказывали наши сердца – быть рядом с многострадальным своим народом, а не с шовинистическими идеологами ЦК КП Грузии, которые постоянно вели антиабхазскую политику по «огрузиниванию» абхазов.

По рекомендации Абхазобкома партии состоялась встреча второго секретаря ЦК КП Грузии Г.В. Колбина с общественностью поселка Пицунда, в которой приняли участие Илларион Аргун, Виктор Барциц – сотрудник ВАО «Интурист» – один из ярких абхазских ораторов, и я, как молодой специалист. Речь шла о проводимой ЦК КП Грузии национальной политике и о нарушениях ленинского принципа подбора и расстановки кадров, а также нарушениях паспортного режима поселка Пицунды по вине руководства ЦК КП Грузии.

Наши беседы Геннадий Васильевич Колбин проводил с каждым по одному часу, а со всеми вместе – три часа в кабинете гендиректора курорта «Пицунда», где мы рассказали ему о нарушениях национальных интересов нашего народа в кадровой политике, в том числе о нарушениях паспортного режима в поселке Пицунде, об отказах в прописке лиц абхазской национальности с высшим образованием, которые годами не могут трудоустроиться по специальности (около 30 человек). Нами были подготовлены списки этих людей и переданы лично Г.В. Колбину для изучения и принятия решений ЦК КП Грузии. Благодаря Геннадию Васильевичу был снят засекреченный спецрежим о прописке лиц абхазкой национальности и решены многие другие проблемы.

Встреча с Геннадием Васильевичем вселила в нас надежду. Пожав нам руки, Г.В. Колбин сказал: «Вы правы, вы действуете в рамках закона».

По рекомендации первого секретаря Бориса Адлейба Илларион Аргун был рекомендован управляющим Гагра-Банка в связи с увольнением бывшего управляющего Джамбурия по политическим мотивам в марте 1980 года.

Илларион как управляющий Гагра-Банка окунулся в банковскую работу района. Вскоре он женился на Зое Хинбеевне Гезердава, родились дети – Оля и Астамур. Астамур пошел по стопам отца, он работает управляющим Гагра-Банка.

Перед началом Отечественной войны народа Абхазии Илларион со своей семьей получил визу в Турецкую Республику, взял отпуск и поехал с семьей к родным Эрфана Аргун, где пробыл некоторое время.

Его возвращение домой 14 августа 1992 года совпало с началом войны в Абхазии. Илларион из Сочи связался по спецсвязи с Владиславом Ардзинба, который попросил его срочно уехать в Москву, организовать там работу по оказанию финансовой и иной помощи, используя свои связи, и наладить помощь сражающейся Абхазии.

Илларион организовал в Москве в частной 2-комнатной квартире штаб по оказанию помощи, сбору денег защитникам Абхазии, наладил связь с диаспорой за рубежом, открыл расчетный счет в Центробанке РФ.

Распоряжение Главнокомандующего В.Г. Ардзинба было выполнено.

Он собрал большую сумму денег от пожертвований абхазской диаспоры в РФ и от сумм, выделенных российским Центробанком, благодаря Геращенко Виктору Владимировичу – управляющему Центробанком РФ, с которым он дружил. Было получено большое количество комплектов военного обмундирования. За военной формой был отправлен Д. Айба из Пицундского батальона, а чтобы перевезти в Абхазию столь остро необходимые денежные средства, Ларик обратился ко мне за помощью.

После освобождения Гагры я вылетел в Москву для оказания посильной помощи другу. За день перед вылетом из аэропорта «Внуково» в г. Сочи Илларион получил большую сумму денег. Он поставил задачу, как можно быстрее передать собранные деньги в Абхазию в распоряжение Владислава Григорьевича.

Илларион отчитался перед Владиславом Ардзинба, от кого и чья заслуга этой возможности. Владислав Григорьевич попросил Иллариона организовать встречу с управляющим ЦБ РФ Геращенко В.В., что тот и сделал.

Следует особо отметить его заслугу в становлении Банка Абхазии и всей банковской системы. Он в свое время внес большой вклад в подготовку и принятие законов: «О Центральном банке Абхазии» (1991) «О национальном банке Республики Абхазия», «О банках и банковской деятельности» (1995).

«Его отличает высокая степень компетентности и такие качества, как ответственность, работоспособность, пунктуальность, целеустремленность, умение контактировать с людьми, правильно строить отношения с сотрудниками. Это очень эрудированный, грамотный руководитель.

За большой личный вклад в развитие банковской системы и достигнутые под его руководством успехи, он награжден ведомственными почетными грамотами, значком «Отличник Госбанка СССР», имеет благодарности.

В 2008 году Указом Президента Республики Абхазия И.Аргун награжден орденом «Ахьдз-Апша» третьей степени.

***

Друзьям, родственникам И.Ш. Аргун и мне лично не дает покоя мысль о том, как при загадочных обстоятельствах в служебной автомашине трагически погибли хранитель Национального достояния Абхазии И.Аргун и его водитель Д.Кирвал. К великому сожалению, не установлена окончательно причина гибели двух человек.

В лице Иллариона я потерял большого друга. И пять общих лет учебы в институте и аспирантуре, и последующая жизнь связали нас очень многими воспоминаниями.

Между нами всегда сохранялись теплые, искренние, доверительные отношения.

Боль от утраты не ослабевает.

Давлет ПИЛИЯ, кандидат экономических наук, член Высшего совета (Клуба) выпускников ВШПД АТИСО г. Москва, член президиума ФНП РА, член президиума РПП «Единая Абхазия»

Номер: 67Выпуск: 3668Рубрика: обществоАвтор: Давлет ПИЛИЯ, кандидат экономических наук, член Высшего совета (Клуба) выпускников ВШПД АТИСО г. Москва, член президиума ФНП РА, член президиума РПП «Единая Абхазия»