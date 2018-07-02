НЕУТОМИМЫЙ И ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ ЕРМОЛАЙ АДЖИНДЖАЛ

И вновь в Абхазском институте гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа АНА чествовали еще одного юбиляра. 28 июня в конференц-зале прошла научно-практическая конференция, посвященная 85-летию со дня рождения известного абхазского ученого, ветерана национально-освободительной борьбы абхазского народа Ермолая Кесуговича Аджинджал. Поздравить его пришли друзья-коллеги, советник Президента Абхазии по науке, культуре, образованию Владимир Зантариа.

Открывая конференцию, директор АбИГИ, кандидат филологических наук Арда Ашуба говорил о весомом вкладе в науку Ермолая Аджинджал. С интересными докладами, посвященными жизни и научной деятельности юбиляра, его активной гражданской позиции выступили доктор исторических наук А. Авидзба: «Е.К. Аджинджал и вопросы новейшей истории Абхазии», замдиректора по науке Абхазского государственного музея Т.Гыцба: «Е.К. Аджинджал как ученый и патриот Абхазии», депутат Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия второго созыва, член Общественной палаты РА Т. Габуниа: «Е.К. Аджинджал в национально-освободительной борьбе абхазского народа в 60 – 80-е годы 20-го века», старший научный сотрудник отдела истории АбИГИ, доктор богословия, архимандрит Дорофей (Дбар): «Ермолай Аджинджал как церковный историк», замдиректора по науке АбИГИ, кандидат исторических наук Г.Гумба: «Вклад Е.К. Аджинджал в научную и общественно-политическую жизнь Абхазии».

Ермолай Аджинджал родился и вырос в селе Пакуаше Очамчырского района. Окончив школу в родном селе и отслужив в армии, поступил в Сухумский государственный педагогический институт. Трудиться ему доводилось на многих должностях. В разное время Ермолай Аджинджал работал в г. Ткуарчале директором Дома пионеров и школьников, горнорабочим на шахтах, литработником в очамчырской газете, заведовал отделами в Абхазском государственном музее, а с 1995 года – сотрудник отдела истории Абхазского института гуманитарных исследований. Неутомимый и принципиальный ученый, он всегда отстаивает свои идеи и убеждения. Ермолай Аджинджал является автором книг «Абхазский государственный музей», «О приоритетах исторического абхазоведения», «Из истории христианства в Абхазии», «Абхазская реконкиста и международное право» (переведена на английский язык) и других. За заслуги перед Отечеством он награжден орденом «Ахьдз-Апша» 3-й степени, удостоен и российских наград.

27 июня этого года решением президиума Академии наук Абхазии Ермолаю Кесуговичу Аджинджал присвоено звание «Почетный доктор Академии наук Абхазии».

Лейла ПАЧУЛИЯ

Номер: 67Выпуск: 3668Рубрика: обществоАвтор: Лейла ПАЧУЛИЯ