ЧТОБЫ УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО УСЛУГ

Курортный сезон

По решению Премьер-министра РА Геннадия Гагулия создана комиссия под председательством первого вице-премьера РА Даура Аршба, которая проверила готовность туристических объектов Гагрского района к летнему курортному сезону.

Комиссия проверила санитарное состояние курортных объектов, рынка и объектов общественного питания, соблюдение мер пожарной безопасности.

Председатель комиссии, вице-премьер Даур Аршба отметил: «Мы довольно тщательно проводим проверку. Ситуация в целом положительная. Люди старались, это нельзя не отметить. Позже по каждому объекту будет проведен анализ и дана оценка ситуации. Есть успешные объекты, а также объекты, которые нуждаются в доработках. К сожалению, есть и негативные моменты, и мы будем их исправлять. Но главная цель инспекции – улучшение качества услуг в туристической сфере. Важно сформировать положительный имидж нашей страны, чтобы у туристов появилось желание возвращаться на отдых в Абхазию. Мы все заинтересованы в этом».

Номер: 67Выпуск: 3668Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс