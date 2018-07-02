ПРОБЛЕМА ДОЛГОВ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

Совещание в Минэкономике РА

28 июня в Министерстве экономики Республики Абхазия состоялось расширенное совещание по ситуации в энергетике, которое провёл глава этого ведомства Адгур Ардзинба. В совещании приняли участие руководитель РУП «Черноморэнерго» Аслан Басария и председатели районных и городских энергетических комиссий Абхазии. Эти комиссии были созданы в соответствии с Постановлением Кабинета Министров «О мерах по развитию энергетической отрасли, улучшению показателей собираемости платежей и рациональному использованию электроэнергии в административно-территориальных единицах Республики Абхазия» для наведения системного порядка в этой сфере.

Обращаясь к представителям энергетических комиссий, Адгур Ардзинба сказал:

– РУП «Черноморэнерго» не в состоянии решить в одиночку, без вашего содействия, проблемы собираемости платежей. Если будет дефицит электроэнергии или другие проблемы в районах, то никакого регионального развития не будет и во всех отраслях экономики. В Абхазии один из самых дешевых в мире тарифов за электроэнергию – всего 40 копеек за 1 кВт. Для сравнения: в Сочи этот тариф составляет 3 рубля 70 копеек. При таком низком тарифе не платить за электроэнергию – это неправильно. В связи с чем я предлагаю опубликовать в широком доступе список всех должников. Дадим им время в течение июля погасить задолженность, в противном случае они попадут в опубликованные списки.

Аслан Басария поддержал идею министра, отметив, что технически это будет сделать нелегко, так как в Абхазии насчитывается 106 тысяч должников за электроэнергию, среди которых есть даже муниципальные предприятия. Он подчеркнул, что есть районы, где энергокомиссии действительно откликнулись и активно включились в эту работу: город Сухум, Галский, Ткуарчалский и Гулрыпшский районы.

– Однако этого недостаточно, – подчеркнул глава энергетического ведомства. – Работа глав администраций активизируется только при отключении сел. И в эти моменты рядом с РУП «Черноморэнерго» нет никого. «Черноморэнерго» свою долю ответственности будет нести, но мы очень просим вас, руководителей администраций районов, включиться в процесс.

Аслан Басария привел статистические данные за 2017 год: общая сумма задолженности платежей за электроэнергию составила около 300 миллионов рублей. И добавил:

– Показатель собираемости с жителей села Атара Абхазская Очамчырского района за период январь-май 2018 года составил 30 тысяч 125 рублей, а это менее 10% абонентов. Причем в 2017 году в этом селе специалистами РУП «Черноморэнерго» были проделаны работы на сумму 4 млн рублей. В селе Джгярде, где лишь 14% абонентов заплатили за электроэнергию, – 74 723 рубля. Там до сих пор продолжаются работы, финансирование которых уже составило около 3,5 млн рублей. Собираемость в селе Багмаране Гулрыпшского района за рассматриваемый период – 0 рублей. Получается, что мы используем деньги абонентов, которые платят для того, чтобы обеспечить электроэнергией тех, которые не платят.

В связи с этим министр экономики поручил руководству РУП «Черноморэнерго» подготовить справку о работе местных энергетических комиссий. Он подчеркнул:

– В соответствии с этой справкой при формировании бюджета на 2019 год я буду ходатайствовать о том, чтобы снижать дотации тем районам, которые не проявляют активности. Не вижу смысла дотировать те районы, которые не заинтересованы в собственном развитии.

Глава экономического ведомства поручил подготовить информацию для Президента о деятельности глав администраций, так как на них Постановлением возложена персональная ответственность за деятельность энергетических комиссий.

– Есть большая задолженность и со стороны государственных предприятий и учреждений, – сказал Адгур Ардзинба, обращаясь к Аслану Басария. – Я просил бы вас продолжить работу по отключению этих объектов невзирая ни на что. Здесь надо навести порядок.

Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 67Выпуск: 3668Рубрика: экономикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ