ЗАСЕДАНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ

В повестку дня очередного заседания Кабинета Министров РА было включено 43 вопроса, 18 из которых касались кадровых назначений. Эти указы будут опубликованы в ближайших номерах.

Члены Правительства обсудили отчёт начальника Управления ГАИ МВД РА Батала Агрба за период с 2016-го по май 2018 года. Он сообщил, что за 2017 год в Республике Абхазия зарегистрировано 181 ДТП, в результате которых погибло 67 человек, получили ранения 245 человек.

– Для сравнения: в аналогичном периоде 2016 года зарегистрировано 185 ДТП, в которых погибло 80 человек, ранено 283 человека. За 5 месяцев 2018 года зарегистрировано 69 ДТП, в результате которых погибло 27 человек, получили ранения 95 человек. Всего за период с 2016 года по май 2018 года (включительно) зарегистрировано 435 ДТП, в результате которых погибло 174 человека, ранено 623 человека, – сообщил начальник УГАИ РА.

Однако Батал Агрба подчеркнул, что безопасность на дорогах пока не обеспечивается должным образом. Основными причинами он считает крайне низкую дисциплину водителей, низкий уровень обучения в автошколах и знаний личного состава ГАИ, слабое материально-техническое обеспечение ГАИ и невысокую заработную плату личного состава.

– Не могу не отметить и большое количество так называемых «неприкасаемых» на дорогах, зачастую служащих примером поведения для других водителей, – подчеркнул Батал Агрба. – На сегодняшний день, в соответствии с законодательством, не могут быть подвергнуты административному наказанию в виде штрафа лица, по роду своей работы имеющие статус военнослужащих либо приравненные к ним (МО, ГТК, ГСО, МЧС, ГМС, СГБ). Также нет действенного механизма наказания для сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, не секрет, что большинство лиц, имеющих привилегии за счет занимаемых должностей, как в настоящее время, так и ранее, граждане, имеющие заслуги перед страной, и их близкие допускают нарушения ПДД. Все это в совокупности порождает повальное пренебрежение к требованиям Правил дорожного движения.

Отчитываясь в методах борьбы с нарушителями ПДД, начальник Управления ГАИ сообщил, что с ноября 2017 года личный состав проводит профилактические мероприятия «Безопасный город» и «Безопасная трасса» четыре раза в неделю. Это привело к увеличению количества выявленных нарушений. Так, за период с января по май 2018 года выявлено 26 786 нарушений, из которых управление транспортом в состоянии опьянения – 1 046 случаев, превышение скоростного режима движения – 13 088. Для сравнения: в аналогичном периоде 2017 г. выявлено 13 642 нарушений, в том числе 486 случаев – это управление транспортом в состоянии опьянения, 1 931 – превышение скорости. При этом Батал Агрба отметил, что по самым оптимистичным оценкам выявлено не более 10 – 20% от общего количества нарушений, которые реально влияют на смертность на дорогах.

Батал Агрба предложил максимально использовать системы контроля за дорожным движением и на начальном этапе реорганизовать структуру и деятельность ГАИ МВД РА.

Премьер-министр РА Геннадий Гагулия спросил докладчика:

– Вы перечислили столько мероприятий, которые должны повлиять на улучшение ситуации на дорогах. А кто мешает их претворять в жизнь?

Начальник УГАИ РА заявил:

– Мы работаем над тем, чтобы минимизировать количество ДТП и увеличить выявление нарушений. Для этого важно, чтобы принцип неотвратимости наказания стоял во главе угла. Нам присылают письма с просьбами уйти от административной ответственности, внести свои автомобили в «белый список». Но хочу обратить внимание: ПДД – для всех одинаковы, и мы все обязаны их выполнять.

Отчет УГАИ МВД РА был признан удовлетворительным. По предложению Премьер-министра РА, следующий отчет подразделения будет заслушан через полгода.

Члены Правительства обсудили отчет о деятельности Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел Абхазии. Отчет за период 2016-го – май 2018 гг. представил начальник УБЭП МВД РА Денис Цвижба.

Однако Премьер-министр РА Геннадий Гагулия подчеркнул:

– Думаю, сумма, которую вы принесли в бюджет, меньше той, которая потрачена на ваши зарплаты. У нас много экономических преступлений. Фронт работы большой. Считаю работу УБЭП неудовлетворительной! Принимая во внимание заявление министра внутренних дел, что работа будет улучшаться, отчет примем к сведению и через полгода снова будем обсуждать работу УБЭП. Если будут те же самые цифры и настроения, то будем предлагать что-то другое.

Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 67Выпуск: 3668Рубрика: политикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ