НА ТРАССЕ АБХАЗИЯ – СОЧИ – ДЖУБГА ОГРАНИЧАТ ДВИЖЕНИЕ БОЛЬШЕГРУЗОВ

На российской федеральной трассе от границы с Абхазией до города Джубга ограничат движение большегрузов из-за жары. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Управления федеральных автомобильных дорог «Черноморье»: «Несущая способность автодорог снижена из-за их перегрева, вызванного жарой. Движение по ряду федеральных трасс Краснодарского края и Адыгеи днем будет ограничено».

Управление обращает внимание на то, что при достижении дневной температуры воздуха отметки +32°С на федеральных дорогах с асфальтобетонным покрытием на движение большегрузов, нагрузка на оси которых превышает нормы, вводится временное ограничение с 10:00 до 22:00 часов.

Номер: 68Выпуск: 3669Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс