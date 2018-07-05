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05.07.2018
Номер: 68
Выпуск: 3669
Рубрика: общество
Автор: Апсныпресс
НА ТРАССЕ АБХАЗИЯ – СОЧИ – ДЖУБГА ОГРАНИЧАТ ДВИЖЕНИЕ БОЛЬШЕГРУЗОВ
На российской федеральной трассе от границы с Абхазией до города Джубга ограничат движение большегрузов из-за жары. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Управления федеральных автомобильных дорог «Черноморье»: «Несущая способность автодорог снижена из-за их перегрева, вызванного жарой. Движение по ряду федеральных трасс Краснодарского края и Адыгеи днем будет ограничено».
Управление обращает внимание на то, что при достижении дневной температуры воздуха отметки +32°С на федеральных дорогах с асфальтобетонным покрытием на движение большегрузов, нагрузка на оси которых превышает нормы, вводится временное ограничение с 10:00 до 22:00 часов.
Номер: 68
Выпуск: 3669
Рубрика: общество
Автор: Апсныпресс