Письмо в редакцию

БЛАГОДАРНОСТЬ

От всей души хочу выразить свою благодарность прекрасному, чуткому человеку Аде Фиратовне Абухба, главному врачу детской поликлиники города Сухума. Благодаря ее настойчивости и неравнодушию наш маленький Дамирчик Булискерия сегодня живет. А все могло быть по-другому, если бы не она.

Три с половиной года назад нам настойчиво предлагали отказаться от этого ребенка. Врачи Республиканского роддома говорили, что ребенок не жилец и умрет в ближайшее время, даже не долетит до Москвы, куда мы надеялись его отправить. Но Ада Фиратовна, будучи в то время главным специалистом педиатрического управления лечебно-профилактической помощи Минздрава, без лишних расспросов сразу же стала звонить во все детские больницы России, где могли бы принять ребенка с такими пороками. Получая отказ за отказом, она не отчаивалась и не позволяла падать духом нам. И наконец, мы получили согласие от Московской клиники имени Филатова.

Ада Фиратовна помогла нам собрать все документы для вылета в Москву, и там нам оказали помощь.

Хочется, чтобы таких добрых людей, как Ада Фиратовна, было в нашей жизни больше.

Р. ИЛЬЯСОВА

Номер: 68Выпуск: 3669Рубрика: обществоАвтор: Р. ИЛЬЯСОВА