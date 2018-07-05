В ЦЕЛЯХ НЕОБХОДИМЫХ ПЕРЕМЕН

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Как поется в знаменитой песне Виктора Цоя, все мы ждем перемен. Перемен, которые изменят нашу республику и выстроят эффективную экономику… И вот в начале июня в Сухуме прошел экономический форум, который, казалось бы, должен вселить надежду на перемены. На нем слышались деловые и необходимые нашей стране предложения, а именно «25 шагов» по развитию экономики Абхазии до 2025 года. Сама программа была разработана российской компанией Strategy Partners Group в рамках работы созданного в апреле 2015 года Совета по экономическому развитию и реформам при Президенте Абхазии. Национальный форум «Стратегия-2025» инициирован Московской абхазской диаспорой при поддержке и участии Всемирного абхазо-абазинского конгресса. О том, что проведение серии форумов в Сухуме (а это был первый) не несет политической подоплеки, заявил глава Московской абхазской диаспоры, модератор форума Беслан Агрба. По его словам, политических амбиций у абхазской диаспоры нет. Однако перед приближающимися в стране президентскими выборами и после выступления главного оппозиционера Аслана Бжания, который, кстати, прямо заявил, что программа не будет реализована, пока у власти находятся его политические оппоненты, этот форум многими был расценен политическим, направленным на будущие президентские выборы. Да и сама стратегия экономического развития Абхазии вызвала много вопросов у гостей форума. Отмечалось, что в ней мало конкретики, а отдельные пункты концепции порой вызывали недопонимание. В ответ прозвучало, что в условиях быстро меняющегося мира не всегда удается вырабатывать точные концепции и что документ будет постоянно дорабатываться.

Президент РА Рауль Хаджимба, выступивший на форуме с приветственным словом, достаточно эмоционально отметил, что ни одно из выработанных предложений на форуме не останется без должного внимания. При этом он добавил, что было бы правильным, чтобы наши московские бизнесмены-соотечественники показали личный пример и стали бы первыми серьезными инвесторами, вложившими свои деньги в бизнес Абхазии.

Московская абхазская диаспора надеется, что программа будет рассмотрена Парламентом республики и принята как главный документ к действию, по которому Абхазия будет выстраивать современную экономическую концепцию (кстати, в этот же день, как стало известно, документ поступил в Парламент). Будет ли Абхазия развиваться по этой программе и ждать ли в стране существенных перемен, форум, который прошел в стенах Абхазского госуниверситета, однозначного ответа не дал. Здесь говорилось еще и о том, что у нашей страны уже есть аналогичная концепция социально-экономического развития Абхазии до 2025 года. Отметим, что пункты, разработанные нашими специалистами, уже работают, и работают довольно-таки неплохо. Концепция экономического развития Абхазии, предлагаемая нашими соотечественниками, тоже интересна. Поэтому ректор АГУ Алеко Гварамия предложил объединить усилия по разработке соответствующих планов для улучшения социально-экономического развития Абхазии. Как уже говорилось выше, этот форум не последний, все эти вопросы еще не раз будут обсуждаться с деловыми кругами, общественными и политическими деятелями Абхазии…

С самим текстом программы экономического развития Абхазии до 2025 года можно ознакомиться на сайте Министерства экономики РА.

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Что думают о форуме и о самой концепции экономического развития Абхазии до 2025 года наши граждане? И какие бы свои предложения хотели бы внести они в этот проект? Читайте опрос, проведенный газетой «Республика Абхазия».

Рауль Лолуа, депутат Народного собрания – Парламента РА:

– В Парламенте должна была пройти презентация этой программы, но она была отложена. Мне лично удалось ознакомиться с концепцией на сайте Министерства экономики Абхазии. Насколько это возможно, я подробно изучил ее. Все, что там прописано – это реально для Абхазии. Главный вопрос состоит в реализации предлагаемых шагов. В программе нет ничего сверхсложного. Мы не производим какие-то высокие технологии, мы должны выполнять нормативные требования экономического развития, все, что связано с безопасностью инвесторов, предпринимателей, да и вообще с безопасностью Абхазии в целом. И саму программу должно запустить правительство республики, а не Парламент. А в Парламент можно обращаться уже за конкретными предложениями, новыми законами или изменениями уже существующих законов.

Что касается самой концепции, то под каждым пунктом должны быть прописаны конкретные предлагаемые или принятые законы. Без этого система работать не будет. Это будет просто декларация. Программа адаптирована под наши реалии, она не какая-то сверхъестественная, она продуманная. Люди, которые действительно хотят развиваться, должны ее принять и каждодневно работать по ней.

Студент АГУ:

– Кто у нас в Абхазии первым добыл огонь? Ведь это был Абраскил – единственный человек, который смог это сделать. Это, правда, легенда, но и в нашей реальной жизни только один человек из тысячи сможет изменить ситуацию. Нам нужен лидер, нам нужна команда, за которой пойдут люди. Мы на этом форуме не были, концепцию экономического развития Абхазии тоже не читали, но надеемся, что люди, инициировавшие это мероприятие, действительно что-то существенное сделают для своей страны, и все это не закончится одними лишь никому не нужными разговорами. Если речь идет о развитии экономики страны, то в первую очередь нам необходимо ставить вопрос об энергоснабжении. У нас на данный момент энергетика в плохом состоянии. В Абхазии везде можно получать электроэнергию, есть неисчерпаемые источники воды, почти круглый год светит солнце, можно и из ветра добывать электроэнергию. Помимо энергетики, необходимо также развивать туризм, сельское хозяйство, поддерживать частный бизнес. И как все это делать, должно быть подробно описано в концепции экономического развития Абхазии, вплоть до налоговых отчислений. Вот я, допустим, – владелец предприятия по производству солнечных батарей. 40 % своего дохода я с удовольствием отдавал бы государству, если был бы уверен в том, что все эти деньги пойдут на развитие Абхазии, а не в чьи-то карманы. Чтобы у нас все работало иначе, нужны новые законы, и необходимо еще создавать такие структуры, которые будут следить за тем, как они исполняются.

Говорят, что молодежь в Абхазии работать не хочет. А вы создайте им такие условия, чтобы они хотели работать и получать за это деньги, которые позволят им жить в достатке. У молодых людей много идей, но реализовать их порой очень сложно. Я – не единственный человек, который додумался до того, чтобы производить солнечные батареи. У нас в Абхазии из всего можно извлечь какую-то пользу, мы уже давно были бы богатой страной, но никому не дают ничего делать. Хотя великие люди и без поддержки чего-то добивались в жизни. Суть не в поддержке, а в том, чтобы твою идею просто не перехватили. Столкнувшись с подобным, многие потом просто теряют интерес.

Руслан Габлия, художник:

– Мне кажется, эта концепция должна созреть для того, чтобы ее потом вынести на общественное обсуждение. Народ подозревает, что у нашей диаспоры сиюминутные интересы. Очень легко любить всех, а вот любить одного и сделать ему что-то хорошее – это сложно. Нам нужно предпринимать конкретные шаги, а не говорить: если мы вот это сделаем, то у нас произойдут перемены. Надо внутри страны сначала что-то сделать, и только потом что-то предлагать. Президент, Премьер-министр, министры должны согласованно работать. Нам не нужны люди откуда-то. Необходима инициатива местных. То, что сейчас цену на бензин подняли, это неожиданно для всех нас, это означает скачок цен на все! И как жить народу? Об этом должны думать люди, которые находятся во власти.

Рада, преподаватель АГУ:

– Это наши росточки, из которых получится что-то серьезное. Вот этот форум, наша молодежь, которая обратила внимание на него и на озвученные проблемы. Мы все ждем экономического прорыва в Абхазии. Но тут нужно понять и сознание общества, ведь это все взаимосвязано. За все эти годы сформировалось общество, которое имеет свои взгляды на все. Нам очень трудно было перейти от социализма к капитализму, и многие до сих пор не могут это принять. Мы до сих пор не можем принять новые вызовы времени, связанные с развитием нашей экономики. Очень хочется верить в хорошее. Поднимать страну должны личности, которые могут перевернуть все. Команда сильная нужна. А такие люди, я уверена, есть. Если не было бы таких людей, то не было и нашей победы, и мы бы сегодня не существовали бы. Эти люди сегодня тихо и молча выполняют свою работу. Если честно, я не углублялась в саму концепцию, как и многие, я вижу, что это просто очередной экономический форум. Наверное, это связано с тем, что не вижу каких-то перемен, но при этом я позитивный человек. Надеюсь, что все-таки что-то изменится в нашей жизни.

Эсма АРДЖЕНИЯ

Номер: 68Выпуск: 3669Рубрика: экономикаАвтор: Эсма АРДЖЕНИЯ