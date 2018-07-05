ГАРРИ КУПАЛБА: «ПРИДНЕСТРОВЬЕ – ЭТО ОСТРОВОК СССР НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ»

Слово – дипломату

18 января 2007 года Президентом Приднестровской Молдавской Республики был подписан Указ об учреждении и функционировании Официального представительства Приднестровской Молдавской Республики в столице Республики Абхазия. На первом этапе деятельность Представительства осуществлялась на базе Региональной общественной организации «Центр сотрудничества Абхазия – Приднестровье», зарегистрированной в уполномоченных органах Республики Абхазия. В 2008 году открытое на базе общественной организации представительство было трансформировано в полноценное дипломатическое учреждение. Первым представителем Приднестровья в Абхазии был назначен Астамур Какалия. А с 31 августа 2009 года и по сегодняшний день главой Официального представительства Приднестровской Молдавской Республики в Республике Абхазия является Гарри Сергеевич Купалба.

Гарри Сергеевич Купалба, кавалер ордена Леона, родился 17 августа 1954 года в городе Гудауте. Окончив физико-математический факультет Сухумского государственного педагогического института, работал учителем, затем ответственным работником Гудаутского райкома партии.

Во время войны 1992-1993 годов был заместителем командира роты, затем служил на руководящих должностях в системе военной разведки и контрразведки Абхазии. С 1993-го по1995 гг. возглавлял Управление военной разведки Министерства обороны РА. С 1995-го по 2011 гг. являлся заместителем министра обороны Абхазии. С 2000-го по 2003 гг. занимал должность председателя Центризбиркома РА.

В 2016 году ему присвоен дипломатический ранг – Чрезвычайный и Полномочный Посланник II класса. В 2014 году награждён орденом «Ахьдз-Апша» III степени.

Признание Абхазии Россией – бесценно

– Приднестровье – первая страна, которая признала Республику Абхазия, – говорит глава Представительства Гарри Купалба. – Но с признанием в 2008 году Абхазии Россией наступил переломный этап в становлении и развитии Республики Абхазия, а также её значимости на мировой арене. То, что сегодня делает Россия для жителей нашей страны, бесценно. Не только материальную, но и моральную помощь России мы должны ценить и помнить. Благодаря России мы живём спокойно, восстанавливаем инфраструктуру республики, развиваем экономику и культуру. Помню, 18 февраля 2008 года в Женеве состоялись абхазо-грузинские консультации с участием стран, представляющих «Группу друзей Генсека ООН по Грузии» (в группу друзей входили Франция, Германия, США, Россия и Великобритания). Буквально за сутки перед консультацией Косово провозгласило о своей независимости. В СМИ одна за другой появлялась информация о количестве стран, признавших независимость Косово. И в тот день на заседании представитель Франции сообщил, что 26 стран уже признали независимость Косово. Руководитель абхазской делегации, министр иностранных дел Сергей Шамба отреагировал на это словами: «Признав Косово, Запад развязал руки России, и я уверен в том, что в ближайшее время Россия нас признает». Западные дипломаты в один голос заявили о том, что Абхазию, в отличие от Косово, никто и никогда не признает. «Не пройдет и полгода, и Абхазия будет признана», – ответил Сергей Шамба». Так оно и произошло.

С 1994-го по 2012 гг. Гарри Купалба принимал участие в переговорах как на территории Абхазии, так и за её пределами. Ряд лет возглавлял рабочую группу по безопасности Координационного совета. Он вспоминает, что Россия поддерживала Абхазию, но не была готова к её признанию. До прихода к власти Владимира Владимировича Путина в 2000 году в Абхазии была наисложнейшая ситуация, народ испытывал огромные трудности.

– Но с приходом нового российского лидера всё изменилось, – говорит Гарри Купалба. – Если раньше мы стучались в закрытую дверь, то в 2000 году она немного приоткрылась. Благодаря кропотливому труду руководства и дипломатов Абхазии в 2008 году нашу страну признала Россия. За этот период на социально-экономическое развитие Абхазии Россия выделила более 30 миллиардов рублей. На её обеспечении находятся все наши силовые структуры. Однако, как мне кажется, мы могли бы жить лучше, если бы не иждивенческие настроения у некоторой части общества, которые породила та гуманитарная помощь, которую оказывали нам неправительственные организации, а затем и Россиия. Многие перестали заниматься сельским хозяйством. Мы должны переосмыслить процессы и определиться, какое государство хотим построить. Не всегда демократия – панацея от всех наших «болезней». Демократия – это не вседозволенность и безнаказанность. В том государстве, которое я сегодня представляю в Абхазии, многие процессы протекают по-другому. В Приднестровье много хорошего осталось от Советского Союза – отношение людей друг к другу, к труду, исполнительность, законопослушание. Население строго соблюдает общественный порядок, поддерживает в населенных пунктах чистоту, граждане являются большими патриотами своего государства.

Связи Абхазии и Приднестровья

Представительство ПМР в Абхазии располагается в самом центре города – в офисном центре на улице Леона, 9. После развала СССР Абхазия еще не имела никаких соглашений, так же как и Приднестровье. Но когда началась Отечественная война народа Абхазии, приднестровцы сразу откликнулись, и первые добровольцы численностью до 25 человек в конце августа приехали в Абхазию. А в сентябре 1992 года первый президент Приднестровской Молдавской Республики Игорь Смирнов направил представительную делегацию, чтобы они имели возможность на месте изучить ситуацию. Смирнов тогда уже был знаком с председателем Верховного Совета Абхазии Владиславом Ардзинба. Они работали вместе в Верховном Совете СССР, и с началом боевых действий установили между собой определенные контакты по оказанию помощи Абхазии. Состоялась встреча членов делегации с Владиславом Ардзинба. Они детально обсудили вопросы оказания помощи воюющей Абхазии. В октябре 1992 года в республику приехала группа инженерно-технических работников из Приднестровья.

«Они оказали содействие началу работы предприятия по изготовлению мин и артиллерийского вооружения в Гудауте, – вспоминает Гарри Купалба. – На том этапе Абхазия, конечно, не имела ни вооружения, ни техники, ни людских ресурсов. Добровольцы из Приднестровья уже имели опыт ведения боевых действий. Часть из них направили на Восточный фронт, а других – в небольшую разведывательную диверсионную группу, которая воевала на Гумистинском фронте».

22 января 1993 года в Абхазию приехала делегация из Приднестровской Молдавской Республики, которая привезла подготовленный и согласованный проект договора между Приднестровьем и Абхазией. Он был подписан руководителями двух республик. Приднестровье – первая страна, которая признала Республику Абхазия. С момента подписания первого документа прошло более 25 лет, и в течение этого времени Абхазия и Приднестровье уже подписали более 30 межведомственных соглашений различного уровня.

Представительство ПМР в Абхазии содействует установлению и развитию долговременных и всесторонних отношений между республиками, развитию взаимовыгодных, торгово-экономических, научно-технических и гуманитарных связей, принимает активное участие в подготовке и обеспечении всех визитов делегаций Приднестровья в Абхазию. Однако в последнее время в связи с транспортной блокадой ПМР количество поездок друг к другу значительно сократилось.

– Для того чтобы сегодня попасть в Приднестровье, нужно обязательно полететь в Кишинев, другого пути нет, – говорит Гарри Сергеевич. – Граждане России через Украину не могут попасть в Приднестровье. В Кишиневе тоже не всегда пропускают людей. Были случаи, когда замминистра иностранных дел Абхазии приехал в Приднестровье на торжественное мероприятие, но в аэропорту Кишинева его не пустили в Приднестровье. Таким же образом поступали с официальной делегацией во главе с Вице-президентом Республики Абхазия. Их на обратном пути депортировали. Но несмотря на трудности контакты между республиками продолжаются. Дипломатическое представительство Приднестровья в Абхазии оказывает содействие всем организациям, предприятиям, ведомствам, которые дислоцированы в Приднестровье, в налаживании контактов с коллегами в Абхазии.

Одним из значимых событий прошлых лет стало подписание обновленного Договора о дружбе и сотрудничестве, Соглашения о взаимном признании документов образовательного уровня и о безвизовом режиме для приднестровцев, на основании которого они могут находиться на территории нашей республики до 90 дней. Это соглашение будет способствовать развитию дружеских, экономических, культурных и иных отношений между Абхазией и Приднестровьем. Был период, когда Абхазия и ПМР активно обменивались творческими коллективами. Однако и эти связи прекратились из-за информационной, затем экономической, а сейчас и транспортной блокады.

– К нам за помощью и содействием обращаются не только приднестровцы, но и граждане Молдовы, конечно, не имеющие при этом приднестровского гражданства, – продолжает Гарри Купалба. – И хотя мы не обязаны им оказывать содействие, но, по возможности, всё же помогаем. Характер обращений очень разный. Консульскую функцию наше Представительство не выполняет, но были случаи, когда граждане Приднестровья теряли в Абхазии документы, и мы выходили на Посольство РФ в Республике Абхазия и другие органы для урегулирования проблемы.

Жизнь в Приднестровье

О жизни в ПМР рассказывает дипломат Гарри Купалба:

– Сегодня Приднестровская Молдавская Республика – это островок СССР на постсоветском пространстве, непризнанное государство на левом берегу Днестра, которое образовалось в результате крушения СССР. Столица – город Тирасполь. Её территория в два раза меньше, чем территория Абхазии. Население составляет более 550 тысяч человек, представляющих более 60 национальностей и народностей: 30,4% русские, 28,8% украинцы, 31,9% молдаване, около 10% других национальностей. Более 230 тысяч человек имеют российское гражданство. Приднестровье имеет развитую экономику, на ее территории находится Молдавская ГЭС, Молдавский металлургический завод, завод «Электромаш», текстильный завод «Тиратекс», известная в Европе обувная фабрика «Флоаре», завод «Молдавкабель», известный коньячный завод «Квинт» и другие предприятия. Благодаря этому уровень жизни в ПМР, несмотря на блокаду и непризнание, вдвое выше, чем в соседней Молдавии.

25 августа 1991 года Верховный Совет ПМССР принял «Декларацию о независимости ПМССР», а 5 ноября 1991 года, в связи с распадом СССР, ПМССР была переименована в Приднестровскую Молдавскую республику (ПМР). Свою независимость от Молдавии приднестровцам пришлось отстаивать с оружием в руках. В результате кровавых столкновений в марте-июле 1992 года погибли около 400 военнослужащих и более 600 мирных жителей Левобережья. Тогда в районах Бендер и Дубоссар шли полномасштабные бои с применением танков и артиллерии. Только жесткая позиция командования 14-й армии, лично командарма А. Лебедя и офицеров российского Генштаба, занявших недвусмысленную позицию, предотвратила дальнейшее развитие вооруженного конфликта.

Поняв, что подавить вооруженным путем стремление приднестровцев к самоопределению не удастся, Кишинев, поддерживаемый Западом, перешел к экономической войне.

Ситуация с признанием рядом стран самопровозглашенного государства Косово придала жителям Приднестровья надежду на то, что в ближайшем времени может быть решен и вопрос о признании независимости ПМР, имеющей на это гораздо больше прав. Однако руководствуемые политикой двойных стандартов Евросоюз, ОБСЕ и НАТО даже не рассматривают возможность признания суверенитета Приднестровской Молдавской Республики.

В Приднестровье сконцентрирована значительная часть промышленности, бывшей Молдавской ССР. При этом за 25 лет фактической независимости от Молдовы сформировались новые приднестровские предприятия, которые ныне обеспечивают более половины поступлений в бюджет ПМР. В непризнанном государстве сложилась собственная многоотраслевая экономика. Ведущими отраслями являются электроэнергетика, черная металлургия, машиностроение, легкая, пищевая, деревообрабатывающая и полиграфическая промышленность. Главными проблемами экономики региона является непризнанный статус, вследствие чего происходит эмиграция молодёжи в Россию при наличии у неё российского гражданства и документов об образовании российского образца. Следствием экономической блокады, продолжающейся непрерывно с 2006 года, является отрицательный внешнеторговый баланс. Приднестровские предприятия из-за трудностей транзита через Украину и необходимости валютной выручки активно торгуют с Евросоюзом. При этом для ведения экспортно-импортных операций они вынуждены получать вторую регистрацию в соответствующих органах Республики Молдовы с целью получения необходимых документов. Товары идут на экспорт в ЕС и в страны Таможенного Союза под маркировкой «made in Moldova».

Основу сельского хозяйства Приднестровья, сильно сократившегося со времён СССР, составляет растениеводство – зерновые, виноград, овощи, подсолнечник, и мясомолочное производство. На сельхозугодиях построены небольшие цеха по переработке продукции. В каждом городе функционируют коньячные и винодельческие предприятия. В прошлом году только одно из них собрало более 40 тысячи тонн винограда. Даже малогабаритную технику, такую, как соковыжималки для вина, электрические косилки и разрыхлители почвы, приднестровцы изготавливают на своих заводах. Здесь также выпускают генераторы для малых ГЭС, электрокабеля, продукцию химической промышленности. Специфической особенностью Приднестровья является высокая доля сельскохозяйственных угодий в общей структуре земельного фонда.

Непризнанное Приднестровье и признанная Абхазия

– Приднестровье, которое сегодня находится в полной блокаде, работает, производит продукцию и торгует, – рассказывает Гарри Купалба. – Здесь более ста предприятий. Приднестровцы – русские, молдаване, украинцы и другие – живут и работают в мире и согласии. Своим трудом они доказали своё независимое существование. Если раньше 65% приднестровской продукции шло на российский рынок, то с 2015 года она идёт в Европу и не облагается налогом. Электроэнергию, которую вырабатывают электростанции в городах Днестровске и Дубоссарах, продают на Украину и в Румынию. Текстильный завод «Тиратекс» работает без выходных и праздничных дней. Там трудятся около 4 тысяч человек. Ткани изготавливают сами, закупая хлопок в Узбекистане и Индии. Завод выпускает хлопчатобумажное постельное бельё высокого качества, скатерти, халаты, полотенца – всю продукцию для гостиничного бизнеса. Продукция «Тиротекса» пользуется большим спросом также и в Европе. Это бельё в 2012-2013 годах завозилось к нам в Пицунду. Стоимость постельного белья вместе с поставкой составляла 10 долларов, когда доллар стоил 30 рублей. Коньячный завод «Квинт» в Тирасполе, которому уже более ста лет, выпускает коньяки высокого качества. Продукция «Квинт» находит своих покупателей как в постсоветском пространстве, так и на Западе. Продукция обувных фабрик Приднестровья реализуется в странах Евросоюза.

– В Абхазии при численности населения в 240 тысяч в ДТП ежегодно гибнут до 80 человек, – продолжает Гарри Купалба. – А в Приднестровье гибнут в пять раз меньше при населении в два раза больше. Таких показателей достигли приднестровцы благодаря специально разработанной государственной программе. Сказать, что жизнь Приднестровской Молдавской Республики должна быть примером для многих республик, это значит – ничего не сказать. Нам всем надо об этом задуматься.

Публикацию подготовила Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 68Выпуск: 3669Рубрика: политикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ