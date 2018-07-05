ВЫПУСКНИКАМ АБХАЗСКОЙ СТУДИИ ВРУЧИЛИ ДИПЛОМЫ

Студенты абхазской студии Театрального института имени Бориса Щукина закончили обучение. Дипломы выпускникам трех курсов торжественно вручил ректор, народный артист России Евгений Князев. Он пожелал начинающим актерам «соответствовать той прекрасной стране, в которой они живут».

На мероприятии присутствовал Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Абхазия в России Игорь Ахба. Дипломат поздравил выпускников с окончанием учебы и поблагодарил ректора Евгения Князева, руководителя курса Елену Одинцову, педагогов за воспитание молодых актеров, в которых так нуждаются театры Абхазии.

Номер: 68Выпуск: 3669Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс