ДЕТИ ДНР: АБХАЗИЯ – КАК РАЙСКИЙ УГОЛОК

16 детей-сирот, а также дети, находящиеся под опекой, в возрасте от 4 до 12 лет, отдыхают в Абхазии с 23 июня. Отдых продлится до 8 июля.

За счет благотворительных пожертвований дети посетили достопримечательности. Об этом Апсныпресс сообщила координатор гуманитарного направления Фонда «Дорога добра» в ДНР Татьяна Бутрина.

По ее словам, организатором поездки выступил Московский фонд «Дорога добра». «Сейчас мы находимся в Церкви Евангельских христиан св. апостола Симона Кананита в Гудауте, где нам предоставили бесплатное проживание и питание. На нашу просьбу об оказании помощи в проведении экскурсий для детей откликнулась некоммерческая организация «Феникс». Совместно с ее представителями мы уже посетили Ботанический сад и Сухумский обезьяний питомник. Наши дети отведали блюда национальной кухни, им рассказали о легендах и обычаях Абхазии. Бизнесмен из Гагры оплатил детям поездку на озеро Рицу. С нами связались представители администрации Новоафонской пещеры. Они провели бесплатную экскурсию для наших подопечных. Туристическое агентство в Гудауте предложило поездку в Пицундский дельфинарий, который мы на днях собираемся посетить», – сказала Т.Бутрина. «У детей самые теплые впечатления об Абхазии. Они говорят, что Абхазия – как райский уголок. Может быть, в Абхазии кто-то еще захочет принять детей. Мы с радостью привезем других наших подопечных и продолжим работу в этом направлении», – отметила Т.Бутрина.

Номер: 68Выпуск: 3669Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс