НА ДАМАССКУЮ МЕЖДУНАРОДНУЮ ВЫСТАВКУ

Премьер-министр Республики Абхазия Геннадий Гагулия провел рабочее совещание с членами абхазской делегации, которая будет представлять экспозицию страны на Дамасской международной выставке в первой половине сентября.

«Правительство Абхазии получило приглашение принять участие в главной выставке Сирии на основании взаимного признания Республики Абхазия и Сирийской Арабской Республики. Нами сформирована делегация до 45 человек, в которую вошли руководители и представители нескольких министерств и ведомств Абхазии», – сказал Геннадий Гагулия.

Глава Правительства поручил руководителям министерств заблаговременно проработать возможные варианты подписания соглашений о сотрудничестве с соответствующими ведомствами Сирии.

Открытие выставки намечено на 6 сентября. Первый день после открытия станет Днем Абхазии. «Для Абхазии будет выделена концертная и выставочная площадки. Нам необходимо разработать подробную программу Дня Абхазии, которая будет включать не только выставку продукции, но и деловую и концертную части», – пояснил Г.Гагулия.

Номер: 68Выпуск: 3669Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс