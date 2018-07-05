ПОДВИГ, ПРИБЛИЗИВШИЙ НАШУ ПОБЕДУ

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба принял участие в памятных мероприятиях, посвященных 25-й годовщине Тамышского десанта.

Глава государства возложил цветы к мемориалу Славы в селе Тамыше.

«Единство, подобное тому, что мы проявили в годы войны, необходимо и для строительства государства в мирной жизни. Вечная память героям, сложившим головы за свободу Родины! Вечная слава всем тем, кто по зову сердца пришел защищать Абхазию! Пусть всегда царит мир на нашей земле! Желаю вам процветания и успехов», – сказал Президент.

Номер: 68Выпуск: 3669Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА