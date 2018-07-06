КНИГА АЗЫ АРГУН «ХУДОЖНИКИ АБХАЗИИ»

С развитием национального изобразительного искусства в его станковых и монументальных формах знакомит читателей вторая книга заслуженного работника культуры Республики Абхазия Азы Аргун «Художники Абхазии».

В иллюстрированный альбом вошли очерки о мастерах второй половины 20-го и начала 19-го века Ахре Аргун, Галине Атейба, Валерии Багателия, Георгии Баронине, Александре Бояджане, Людмиле Будяк, Леварсе Бутба, Гарри Дочиа, Леониде Еник, Викторе Иванба, Тимуре Кайтан, Евгении Котлярове, Архипе Лабахуа, Виталии Лакрба, Нугзаре Логуа, Зауре Мукба, Василии Мхонджия, Астанде Пкин, Илье Цвижба, Нодаре Цвижба, Юрии Чкадуа, Руслане Чхамалия, Марине Эшба, Гиви Смыр, Руслане Пандария. Читатель сможет ознакомиться с биографиями и творчеством художников Абхазии, их работами из фонда Национальной картинной галереи. В предисловии Аза Аргун отметила: «Этот сборник является продолжением книги «Художники Абхазии», написанной мной и изданной в 2015 году. Во второй книге я останавливаю свое внимание и на жизнеописании скульпторов разных поколений – от Марины Эшба, первой абхазской женщины-скульптора, начавшей свой творческий путь с 1950-х гг., до самого молодого Архипа Лабахуа, утвердившего в Абхазии жанр городской скульптуры.

В своих очерках я опираюсь на документальный материал, собранный по крупицам, и информацию, полученную от самих художников, их родных и близких…. Очерки о художниках носят скорее документальный характер. Их творчество представляют ведущие абхазские мастера кисти и резца – Зоя Джинджолия, Виссарион Цвижба, Батал Джапуа, Тимур Кайтан, Виталий Джения и другие, а также искусствоведы Ирма Гублиа-Зегерат, Адгур Дзидзария и Сурам Сакания. Я желаю нашим художникам больших успехов в их непрестанных творческих поисках».

Книга Азы Аргун вышла тиражом 500 экземпляров по заказу Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия и Национальной картинной галереи Абхазии. Редакторы издания – Кетеван Исаева, Лиана Кварчелия, перевод на английский – Владимира Пукиш. На обложке книги запечатлена работа Леварсы Бутба «Набережная Сухума», на корешке – Виктора Иванба «Апсырт с золотым руном», а на титуле – Людмилы Будяк «Моя Абхазия».

И на страницах книги, и на презентации, состоявшейся не так давно в Национальной картинной галерее, Аза Аргун выразила признательность Президенту Абхазии Раулю Хаджимба, всем, кто оказал поддержку в реализации данного проекта.

О первой книге доктор филологических наук, профессор АГУ Маргарита Ладария, ушедшая из жизни более года назад, высказывалась так: «Это большой вклад в культурную жизнь республики. В ней нет ничего лишнего. Все безукоризненно хорошо. Я думаю, что подобной книги об абхазских художниках еще не было. Книга положила начало изучению жизни и творчества наших мастеров кисти и резца. Такие книги нужны и о наших артистах, музыкантах, людях науки».

Словом, обе книги Азы Аргун «Художники Абхазии» заслужили самую высокую оценку со стороны ценителей и любителей изобразительного искусства, общественности республики.

Лейла ПАЧУЛИЯ

Номер: 69Выпуск: 3670Рубрика: обществоАвтор: Лейла ПАЧУЛИЯ