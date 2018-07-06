ШКОЛА ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

В Сухуме состоялось открытие Центра повышения квалификации специалистов-сварщиков. Обговоренная еще в 2014 году инициатива создания подобного учреждения была воплощена в жизнь при содействии директора Регионального северо-западного межотраслевого аттестационного центра «Национального агентства контроля сварки» (НАКС) Алексея Левченко и бывшего начальника Управления гостехнадзора Александра Небадзе.

Алексей Левченко отметил, что НАКС еще в 2014 году заключило договор с Правительством Абхазии об оказании содействия в повышении квалификации специалистов сварочного производства.

«Во всех странах сварщик в первую очередь сертифицированный специалист, – сказал он, – ваша страна имеет огромное количество возможностей, непроверенные люди ни в коем случае не должны допускаться к сварке».

Созданная школа будет обучать специалистов, заниматься повышением квалификации и по необходимости оказывать помощь в выполнении крупных госзаказов.

Александр Небадзе рассказал, что обучение будет делиться на четыре модуля, каждый из которых будет длиться месяц. В ходе обучения сварщики будут изучать огромное количество самых различных профессиональных техник, и по истечении четырех месяцев будет проводиться экзамен, после которого специалисты получат документ, доказывающий их профессиональную пригодность.

«Создание подобного центра очень важно для развития нашей республики, – отметил Небадзе, – квалифицированные специалисты – будущее страны и гарант безопасности».

Рада АСПЕР

Номер: 69Выпуск: 3670Рубрика: обществоАвтор: Рада АСПЕР