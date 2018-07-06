ЧТОБЫ ПАМЯТЬ БЫЛА ВЕЧНОЙ

Лидия Федоровна Гузева (в девичестве – Филоненко) тихо умерла в 2013 г. в возрасте 87 лет. Перед уходом в мир иной женщина думала о родном брате Иване, навсегда оставшемся для нее и давно почивших родителей улыбающимся 23-летним парнем. В сентябре 1942-го их Ванечка, Ванюша, как его ласково называли в семье, погиб в бою с немецкими горными стрелками за урочище Цибишха, расположенное на далеком Кавказе, в горах Абхазии. Все попытки родителей отыскать место упокоения сына после окончания войны оставались безуспешными. «Господи, если настанет на то воля Твоя, скоро все мы будем вместе. Родные, я иду к вам...» – возносился к небу тихий шепот.

Иван Филоненко родился в 1919 году в селе Червоноармейское Акимовского района Запорожской области. Как положено старшему сыну, с детства трудился на своей земле, став надежным помощником для отца и матери. А когда пришел срок, был призван на военную службу Мелитопольским райвоенкоматом и вскоре распределен не куда-нибудь, а в пограничные войска! Сестры Люба, Лида и брат Толик гордились, что их Ваня – один из тех, кто по праву носит зеленую фуражку и стоит на охране рубежей Советского Союза.

Начало Великой Отечественной войны красноармеец 25-го Кагульского пограничного полка, пулеметчик Филоненко встретил на советско-румынской границе. Вместе со своими боевыми товарищами он принял на себя первый и потому самый тяжелый удар немецких и румынских войск, стремившихся форсировать реку Прут. Только с 22 июня по 2 июля 1941 г. пограничниками было уничтожено 3047 и пленено 75 вражеских солдат и офицеров. Сколько из них было на личном счету Ивана, вряд ли знал даже он сам. До 5 августа «зеленые фуражки» обороняли Бендеры, Затишье и Цебриково, а с 12 августа – Николаев. Затем 25-й погранполк был направлен в полосу действия 56-й армии Южного фронта, на линию Куйбышево – Таганрог и Новошахтинск – Ростов-на-Дону, где вел контрразведывательную работу, оборонял войсковые коммуникации, действовал против прорывавшихся мотомеханизированных соединений гитлеровцев, занимался ликвидацией диверсионных и мародерских групп, а также обеспечивал бесперебойную работу связи.

К тому времени несмотря на молодость Иван Филоненко превратился в опытного бойца, привыкшего к фронтовым тяготам и лишениям, крови и смерти. Солдатики помладше видели в нем закаленного в боях ветерана, кем он, в сущности, и являлся – на войне взрослеют мгновенно. Остановить несущуюся, словно каток, черную волну смерти, уничтожающую все на своем пути, заставить замолчать вражеские орудия, минометы, винтовки, из которых ежедневно, ежеминутно, ежесекундно стреляют по его, Ивана, Родине! – обо всем этом думалось бойцу во время длительных маршевых переходов и на привалах, в редкую минуту отдыха. Лишь в бою эти мысли отступали, и оставалось лишь стремление уложить из своего пулемета побольше тех, кто принес горе в дома миллионов людей.

А пока советские войска продолжали горькое и тяжелое отступление. С началом битвы за Кавказ 25-й погранполк шел на юг, через Армавир, станицу Лабинская и далее долиной реки Большая Лаба, имея приказ через Санчарский перевал выйти к побережью Черного моря. Вслед за ним наступала боевая группа «Stettner» из состава 4-й горнострелковой дивизии «Enzian», командование которой рассчитывало буквально на плечах отходящих красноармейцев перейти Главный Кавказский хребет и прорваться к Сухуму и Гудауте. Немцы были прекрасно подготовлены и вооружены, в их экипировку входили удобные и крепкие ботинки, палатки, спальные мешки, походные кухни и спиртовые примусы, темные очки, веревки, скальные и ледовые крючья, карабины. Воины-пограничники вместе с солдатами 2-го сводного стрелкового полка РККА вели арьергардные бои, пытаясь хоть на какое-то время задержать продвижение превосходящих сил противника. К 26 августа 1942 г. потрепанный в боях 25-й погранполк достиг урочища Двуречье, но был остановлен заместителем командующего 46-й армии Закавказского фронта, полковником Иваном Пияшевым, направлявшимся со своим штабом на линию фронта. Полученный от него приказ звучал ясно и недвусмысленно: на весь период ликвидации боевой группы «Stettner» полк переходит в подчинение созданной недавно группы войск Санчарского направления. В Сухум следуют лишь раненые и больные – всем остальным немедленно перейти в наступление, отбросить гитлеровцев от северного подножья перевала Доу, форсировать реку Бзыбь и выйти к занятому ими хутору Решевей.

Под ударами советских войск немецкие горные стрелки откатывались к селу Псху. 5 сентября 25-й погранполк получил приказ очистить от противника урочище Цибишха, а затем овладеть перевалом Чамашха. 7 сентября головная походная застава подошла к южной части урочища, завязала бой и вынудила врага отойти. Пограничники продолжили наступление, но попали под плотный огонь из различных видов оружия, остановились и перешли к обороне. Именно тогда погиб Иван Филоненко, который в ходе атаки вел огонь из своего «Дегтярева» и тем самым привлек внимание противника. Пал ли он от меткого выстрела снайпера, пулеметной очереди или осколка разорвавшейся мины, мы никогда не узнаем. Тело героя вынесли с поля боя его товарищи и вместе с останками еще одного пограничника, Николая Евдокимова похоронили неподалеку от Псху, на небольшой полянке у дороги. 13 сентября немцы были выбиты с Цибишхи, а 16 сентября и с Чамашхи. Освободив перевал, бойцы штурмовых групп салютовали павшим выстрелами в воздух, словно надеясь, что там, наверху, однополчане услышат и поддержат их.

Десятилетиями мимо одинокой могилки с покосившейся надписью проходили туристы, охотники и местные жители. В 1987 г. энтузиасты из Одесского туристического клуба «Романтик» установили там металлическую таблицу с именами погибших пограничников, однако за тридцать лет место их упокоения заросло бурьяном и мхом, старый фундамент совершенно разрушился, а табличка лежала на обочине. В июле 2017 г. военнослужащие заставы «Псху» Погранотряда СГБ РА показали данное захоронение участникам Международной военно-исторической поисковой экспедиции «Санчара. Высокогорный фронт», некоторые из которых приняли решение вернуться сюда и произвести посильную реконструкцию могилы, что и было сделано в сентябре того же года. На этом история могла и завершиться, однако накануне очередного Дня Победы произошло нечто неожиданное.

Как уже упоминалось, долгие годы захоронение Ивана Филоненко пытались отыскать сначала родители, а затем сестры и брат. Дело своей матери Лидии Филоненко продолжил ее сын, Александр Гузев, давно осевший в сибирском городе Сургуте. 7 мая 2018 г., в очередной раз просматривая интернет-ресурсы по истории 25-го погранполка, Александр зашел на страничку «25-й Кагульский Краснознаменный» в социальной сети «Одноклассники».

«Николай, здравствуйте! Доброго Вам здоровья! Сегодня ко мне пришла информация, которую я так долго искал. Пересмотрев ряд сайтов по поиску мест захоронения погибших на фронтах Великой Отечественной войны, к своему удивлению, я случайно обнаружил в «Одноклассниках» на фотографии с Вами имя и фамилию Филоненко Ивана Федоровича, своего родного дяди, воевавшего в рядах 25-го погранполка и погибшего 7 сентября 1942 года. Но как отыскать его могилу, я не знал. И вдруг неведомые силы привели меня к этой информации. На фото стояли Вы, вместе со своими соратниками и друзьями. Мне очень нужна Ваша помощь о местонахождении могилы красноармейцев Евдокимова Николая и Филоненко Ивана. Каким путем туда можно доехать или долететь? Необходимо этим летом приехать на могилу дяди и поклониться, прикоснуться к его могиле, побыть с ним рядом. С глубоким уважением к Вам, Александр из Сургута».

На такие письма принято реагировать незамедлительно. 24 июня с.г. Александр Гузев прибыл в Абхазию вместе с 16-летним сыном Иваном, а уже на следующий день самолет АН-2 доставил их в село Псху Сухумского района.

Вместе с новыми друзьями из Государственного музея Боевой Славы им. В.Г. Ардзинба, Абхазского института гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа, погранзаставы «Псху» СГБ и МЧС РА представители семьи Гузевых пришли на могилу Ивана Филоненко и Николая Евдокимова. Возложив цветы и запалив лампаду, Александр и Иван долго не отходили от последнего пристанища павших 75 лет назад воинов. Прямо из Абхазии они поедут в Запорожскую область, чтобы положить на могилу Федора и Александры Филоненко пригоршню земли, взятую с места упокоения их сына Ивана. Пока наши сердца хранят память об ушедших, они живы и будут жить вечно.

Николай МЕДВЕНСКИЙ, заместитель директора музея Боевой Славы им. В.Г.Ардзинба

Номер: 69Выпуск: 3670Рубрика: обществоАвтор: Николай МЕДВЕНСКИЙ, заместитель директора музея Боевой Славы им. В.Г.Ардзинба