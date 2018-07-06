ЛЮБАЯ ПОМОЩЬ БУДЕТ ПРИНЯТА С БЛАГОДАРНОСТЬЮ

Сегодня к многодетным семьям отношение неоднозначное. У одних они вызывают раздражение, мол, расплодились, а теперь им все обязаны, у других – восхищение: как хорошо, когда есть такая большая дружная семья. В любом случае многодетным приходится непросто и в моральном, и в материальном плане. И хорошо, что есть люди, готовые им помочь. Благотворительный фонд «Азхара» был создан в октябре 2016 года, однако в полную силу заработал (стал выплачивать пособия) с января 2017 года. Председатель фонда, один из его учредителей, депутат Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Леонид Михайлович Чамагуа в разговоре с корреспондентом «РА» отметил, что фонд «Азхара» создавался для улучшения демографической ситуации в стране, то есть для поддержки многодетных семей абхазской национальности, находящейся на грани исчезновения. «Я сожалею, – сказал Леонид Чамагуа, – что мы пока не в состоянии из-за скудных финансовых возможностей распространить нашу помощь на всех граждан Абхазии, но надеемся, что в ближайшие годы это произойдет. Уже сегодня следует думать над тем, чтобы в будущем не только благотворительные, но и государственные фонды стремились оказывать помощь многодетным семьям, независимо от национальной принадлежности. А пока пособие в сто тысяч рублей получают этнические абхазы при рождении третьего и последующего ребенка. Семья обращается в фонд, предоставляет минимальный необходимый пакет документов, открывает счет в банке, на который фонд перечисляет деньги. Так как фонд является благотворительным, выплаты ведутся (в этом году, к сожалению, с опозданием на два месяца; погасили за март и две декады апреля) после регистрации заявления и по мере поступления средств. В редких случаях, по медицинским показаниям, например, когда новорожденные нуждаются в операции, деньги выплачиваем вне очереди».

Раньше фонд (до октября 2017 года) выплачивал и ежемесячное пособие по три тысячи рублей, однако выплаты были вынуждены прекратить из-за нехватки средств. «Мы поняли, – сказал Леонид Михайлович, – что при таком количестве обращений не вытянем финансово. Но мы не отступим от обязательства по выплате разовой помощи в сто тысяч рублей». По словам Л.Чамагуа, в фонде всего два сотрудника. Это соучредитель Луиза Тарба и бухгалтер Инга Хурхумал. Они получают зарплату, а председатель – нет. «Попечительский совет «Азхара», – сказал Леонид Чамагуа, – возглавляет Спикер Парламента, входят в него глава Администрации Президента республики, председатель Совета старейшин Абхазии и председатель движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость». Называю должности, а не фамилии, ибо независимо от того, кто их занимает или будет занимать, они войдут в этот совет»

По словам главного бухгалтера благотворительного фонда «Азхара» Инги Хурхумал, «в 2017 году было оплачено 383 заявления, однако пособие по 100 тыс. получили не 363, а 369 детей, так как в семи семьях родились близнецы (эти семьи получили по 200 тыс.). На выплату ушло 36 млн 900 тыс. рублей. На выплату ежемесячного пособия по 3 тыс. рублей до октября 2017 года ушло 3 млн 606 тыс. Потом выплаты были вынуждены прекратить из-за нехватки средств.

В 2018 году пособие по 100 тыс. рублей получили 180 человек, 62 человека стоят в очереди. За время существования фонда поступило 401 заявление». В фонде благодарны всем, кто неравнодушен к проблемам многодетных семей, вносит посильные пожертвования. В их числе: Рицинский реликтовый парк, Новоафонская пещера, Торгово-промышленная палата, ООО «Вина и воды Абхазии», РГК «Абхазское морское пароходство», пансионат «Самшитовая роща», ООО «Премиум» и другие. В этом году пожертвования сделали ООО: «Апсны-мед», «Саламандра», «Миг», «Амцабз», Национальный банк РА, Министерство труда и занятости, ИП Таркил А.Р. И сами учредители делают регулярные единовременные взносы. Они призывают всех делать посильные пожертвования. Неважно, какая это сумма. Любая помощь будет принята с благодарностью.

Лейла ПАЧУЛИЯ

Номер: 69Выпуск: 3670Рубрика: обществоАвтор: Лейла ПАЧУЛИЯ