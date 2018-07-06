ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК ПАЧ ХАРИТОНОВИЧ

Юбилей

Добрый и милый Пач Харитонович. Он в нашей редакции свой человек, и мы всем коллективом радуемся, когда он к нам приходит. Приходит по делам, конечно, но это не важно. Приходит часто. Потому что здесь, на базе типографии газеты «Республика Абхазия», издается газета «Правда Абхазии», а мы, журналисты первой (не все, конечно) редактируем, корректируем, пишем для последней. Газета «Правда Абхазии» является органом Коммунистической партии Республики Абхазия. А Пач Харитонович Барциц – второе лицо в партии, и на нем лежит вся идеологическая работа, в том числе газета.

За плечами Пача Харитоновича большая комсомольская, партийная и хозяйственная работа.

Еще в начале 70-х годов прошлого века пришел он в Абхазский обком комсомола инструктором, занимался вопросами сельского хозяйства. Потом стал заведующим организационным отделом обкома комсомола. В 1975 году его назначили первым секретарем обкома комсомола.

Через два года после этого Пача Барциц перевели работать в Тбилиси – вторым секретарем ЦК комсомола Грузии. Он не терял все это время связи с товарищами из горкомов и обкомов комсомола и партии Абхазии, всегда был простым и доступным для них. Впрочем, как и сейчас.

И опять же через два года работы в Тбилиси его возвращают в Абхазию – секретарем обкома партии по сельскому хозяйству.

Следующая партийная должность и место работы Пача Харитоновича Барциц – первый секретарь Очамчырского райкома партии. Как вспоминает Владимир Джамалович Авидзба, в это же время работавший первым секретарем Ткуарчалского горкома партии, они оба, дружившие давно с горкома и обкома комсомола и партии, оказавшись соседями по регионам и на одинаковых должностях, помогали друг другу, обменивались опытом и советами. Такую дружескую, человеческую связь они не утеряли и поныне.

Через три года работы в Очамчыре Барцицу «дали возможность» служить по своей профессии – ведь в свое время он закончил в Киеве Украинскую сельскохозяйственную академию. Партийная работа есть партийная, хотя и с сельскохозяйственным «уклоном». Поэтому было логично, что первый секретарь Абхазского обкома партии Борис Викторович Адлейба перевел его министром лесного хозяйства, и на этой должности Пач Харитонович находился с 1980-го по 1992 годы.

После войны он сразу начал работать советником, а затем заведующим сельхозсектором Кабинета Министров РА. Но в 2004 году вновь возвращается к своей непосредственной профессии и по сегодняшний день является инженером Госуправления лесного хозяйства.

Однако Пач Барциц не вышел из роли идеологического работника. Он с Энвером Капба, Олегом Дамения, Дмитрием Тимофеевым, Раулем Хонелия и другими бывшими партийцами возрождал Коммунистическую партию Абхазии и уже который год является вторым лицом этой политической организации, которая, кстати, в отличие от других партий и движений постоянна, не закрывается и не открывается в зависимости от конъюнктуры и очередной борьбы за власть. Это во многом благодаря Пачу Харитоновичу в КПРА часто проводятся мероприятия, не позволяющие забывать историческое прошлое и великих сынов абхазского народа, боровшихся за его свободу и счастье, за нормальную жизнь в нашей стране. Это он наряду с другими идеологами добивается того, чтобы в Компартию вступали молодые люди. Он много усилий прикладывает для регулярного выхода органа КПРА – газеты «Правда Абхазии».

Пач Харитонович, мы это хорошо знаем, прекрасный и заботливый дедушка, отец, муж, много лет он ухаживал за своей пожилой тещей, которая жила в Сухуме одна, пока её дочь нянчила их внука (правнука тещи) в Москве.

В июне Пачу Харитоновичу исполнилось 80 лет. Мы все дружно и с удовольствием отмечали эту юбилейную дату, желали ему здоровья и еще долгих и долгих лет жизни. Он находился в кругу своих родных и близких людей, среди давних друзей и был счастлив. Он, как всегда, нам мило и по-доброму улыбался и говорил спасибо за сердечные наши пожелания.

Мы уверены, что нашего друга и старшего товарища, этого очень хорошего человека, ничто в этой жизни не испортит: ни прожитые годы, ни бесценный груз знаний за плечами, ни высокопоставленные друзья, ни высокие собственные должности. Он также с улыбкой, немного стесняясь, что отрывает нас всех от работы, будет приходить в редакцию «Республики Абхазия», а мы ему навстречу – бурно радоваться и сравнивать его с известным голливудским актером Ричардом Гиром, с которым он схож и внешне, и своей восточной (читай: абхазской) мудростью.

Заира ЦВИЖБА

Номер: 69Выпуск: 3670Рубрика: обществоАвтор: Заира ЦВИЖБА