ПОЗДРАВЛЕНИЕ

5 июля Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба поздравил Президента Боливарианской Республики Венесуэла Николаса Мадуро с Днем Независимости.

В телеграмме, в частности, говорится:

«Сердечно поздравляю Вас и весь народ с государственным праздником – Днем Независимости Боливарианской Республики Венесуэла.

Руководство и народ Абхазии высоко ценят вклад Венесуэлы в процесс международного признания Независимости Республики Абхазия. Отношения дружбы и сотрудничества, сложившиеся между нашими государствами, с каждым годом крепнут и наполняются новым содержанием.

Убежден, что и впредь мы будем прилагать все усилия для плодотворного сотрудничества по всем направлениям на благо наших народов.

Пользуясь случаем, хочу пожелать Вам, господин Президент, крепкого здоровья, благополучия и успехов на высоком государственном посту, а народу Венесуэлы – мира и процветания».

Номер: 69Выпуск: 3670Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА