РАБОТА, СОПРЯЖЕННАЯ С ТРУДНОСТЯМИ

4 июля в Сухуме, в Московском культурно-деловом центре «Дом Москвы», прошло торжественное мероприятие в честь двенадцатилетия создания МЧС Республики Абхазия. Поздравить Министерство по чрезвычайным ситуациям со столь важной и значимой датой собралось огромное количество человек, в том числе и гости из Российской Федерации, Республики Южная Осетия, Луганской Республики и Приднестровской Молдавской Республики. В торжественном мероприятии, проходящем в конференц-зале, приняли участие Посол РФ Алексей Двинянин, вице-премьер РА Астамур Кецба, министр внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики Руслан Мова, заммининстра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Южная Осетия Алан Захаров, секретарь Совета безопасности РА Мухамед Килба и многие другие.

Взяв слово после исполнения государственного гимна, глава ведомства Лев Квициния поздравил собравшихся коллег (и не только) и предложил минутой молчания почтить память сотрудников МЧС, погибших при исполнении.

– Наша работа сопряжена с огромными трудностями. Я хочу отметить вклад в общее дело каждого сотрудника, рядового или же командира. За двенадцать лет мы потеряли шестерых коллег, отдавших свои жизни при выполнении служебных обязанностей, – сказал Лев Квициния.

– Двенадцать лет назад мы начинали свою работу фактически с нуля, в сложное послевоенное время. Мне хочется отдать должное моим предшественникам, которым удалось выстроить работу МЧС и заложить в ее основу традиции, до сих пор являющиеся важнейшими в работе спасателей. Каждый внес неоценимый вклад в дело ведомства, и я рад, что сегодня МЧС Абхазии с честью выполняет возложенные на него обязанности, – также отметил глава министерства.

К поздравлениям присоединился и Астамур Кецба.

Вице-премьер РА, зачитывая письмо от руководства Кабинета Министров Абхазии, в котором отмечается важность спасательной службы как мощной системы мгновенного реагирования (а также честь и достоинство, с которыми спасатели выполняют свой долг), в частности, добавил, что за двенадцать лет МЧС достигло больших успехов и пожелал всегда позитивно разрешать даже самые критические ситуации.

Алексей Двинянин, поздравляя сотрудников министерства, выразил признательность и благодарность за внимание и содействие в спасении российских туристов и граждан, попадающих в сложные, а порой и опасные ситуации.

– Это действительно самоотверженный труд, заслуживающий самой высокой благодарности и признательности со стороны Российской Федерации, – заявил он.

Разумеется, празднование не обошлось без подарков. К примеру, министр внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики Руслан Мова не только выразил четкую уверенность в том, что сотрудничество ведомств двух стран останется таким же плодотворным, но и, заявив, что «пригодится», вручил Льву Квициния огнетушитель (действо, признаться, вызвало на лицах присутствующих искренние улыбки).

Гости, посетившие празднование, отмечали гостеприимство и теплоту Абхазии, делились историями опасной жизни спасателей и, разумеется, присоединялись к поздравлениям. Также на мероприятии был показан отчетный фильм, повествующий о проделанной МЧС работе, которая, несомненно, не может не восхищать.

Здесь же, в конференц-зале «Дома Москвы» глава Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния и министр внутренних дел ПМР Руслан Мова подписали Соглашение о предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций между МЧС Абхазии и МВД Молдавской Республики.

Рада АСПЕР

Номер: 69Выпуск: 3670Рубрика: политикаАвтор: Рада АСПЕР