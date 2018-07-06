ДЛЯ ВЫХОДА НА АРАБСКИЕ РЫНКИ

Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия принял представителей делегации Хашимитского Королевства Иордании. Во встрече приняли участие вице-президент Сената Иордании Монир Собер, сенатор Самих Пино, генерал-майор Давууд Хакуз, экс-депутат Парламента Мухаммед Раслан, а также представитель Торгово-промышленной палаты Абхазии в Иордании Али Бакиж. Стороны обсудили возможность экономического сотрудничества и налаживания торговых отношений.

Приветствуя гостей, глава Правительства Абхазии подчеркнул: «Черкесы сыграли большую роль в новой истории Иордании, этот факт еще больше сближает нас. Ваша страна является примером развития туристической отрасли, и мы рады перенять опыт в этой сфере, а также поделиться своим».

Г.Гагулия заверил, что Правительство Абхазии готово к расширению торговых связей с дружественными странами. «Наша республика имеет торговые отношения с 30 странами, в том числе и с государствами, которые юридически не признали Абхазию. Преград для наращивания торговых связей Иордании и Абхазии нет», – сказал он.

Руководитель иорданской делегации Монир Собер сообщил, что цель их поездки носит ознакомительный характер. «Экономика Иордании развивается благодаря целостной, стратегической деятельности государства. Наша страна находится в торговых взаимоотношениях с такими большими странами, как Россия и Китай. Однако налаживание связей с Абхазией также является приоритетным направлением внешней политики королевства», – отметил Монир Собер. По его словам, Иордания может стать для Абхазии основным выходом на арабские рынки.

Г.Гагулия пообещал приложить все усилия для того, чтобы внести позитивный вклад в дальнейшее развитие дружбы между народами двух государств.

Стороны наметили план действий по расширению двусторонних отношений.

Номер: 69Выпуск: 3670Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс