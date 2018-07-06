АБХАЗИЯ – ИОРДАНИЯ: НАЛАЖИВАНИЕ СВЯЗЕЙ

В зале заседаний Администрации Президента Республики Абхазия состоялась встреча главы государства Рауля Хаджимба с представителями делегации Хашимитского Королевства Иордании.

Делегацию Иордании представляли вице-президент Сената Иордании Монир Собер, сенатор Самих Пино, генерал-майор Давууд Хакуз, экс-депутат Парламента Мухаммед Раслан, а также представитель Торгово-промышленной палаты Абхазии в Иордании Али Бакиж. Во встрече принял участие Премьер-министр РА Геннадий Гагулия.

Приветствуя гостей, Президент Рауль Хаджимба сказал:

– Добро пожаловать в Абхазию! Я уверен, что перспектива наших взаимоотношений будет нарастать. Важно, чтобы нас знали, чтобы мы были поняты другими государствами. Те процессы, которые выстраиваются между нашими государствами, имеют определённую основу. Мы хотим донести до мирового сообщества, что мы – страна, которая боролась за свою независимость. В вашем государстве живут наши соотечественники, что является немаловажным фактором в налаживании наших взаимоотношений. Отмечу, что наша Торгово-промышленная палата приложила немало усилий для налаживания связей между нашими странами. Я благодарен её бывшему руководству. Признание нашего государства Россией и другими странами налагает на нас определённую ответственность перед мировым сообществом. Мы ценим наши взаимоотношения с Россией, она нам оказывает неоценимую помощь. Однако мы сами должны приложить все усилия для становления нашего государства, для того, чтобы стать полноправным членом мирового сообщества. Хоть мы и небольшая страна, но ресурсов у нас достаточно. Нужно просто правильно использовать их для развития нашей экономики. Надеюсь, что наши взаимоотношения будут развиваться не только на уровне Торгово-промышленной палаты, но и на государственном уровне.

Выступившие члены иорданской делегации поблагодарили главу государства за приём и отметили, что приложат все усилия для плодотворного сотрудничества по всем направлениям на благо наших народов. Они поинтересовались, как складываются в настоящее время отношения между Абхазией и Грузией, на каком уровне идут переговоры между этими странами, а также что сделано за семь лет после визита иорданской делегации в Абхазию.

– Отношения с Грузией у нас были непростыми и до начала войны, – ответил на первый вопрос Рауль Хаджимба. – Сегодня их нет вообще. Есть Женевские дискуссии, которые проходят периодически совместно с представителями Америки, Европы, Абхазии и Южной Осетии. Но, к сожалению, по сей день не решён вопрос неприменения силы. Грузия надеется восстановить свою территориальную целостность. Но мы одержали победу, и возврата к прошлому уже не будет. Что касается второго вопроса, скажу, что изменилось в Абхазии многое. Благодаря мощной поддержке России в стране был укреплён военно-оборонный комплекс, развивается экономическая и социально-культурная сферы жизни, повышается уровень жизни наших граждан, меняется и облик нашего государства.

Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 69Выпуск: 3670Рубрика: политикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ