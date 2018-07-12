НОВОЕ НА ДОРОГАХ АБХАЗИИ

Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия подписал Распоряжение «О введении ограничений на движение тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств на территории Республики Абхазия».

Документ ограничивает допустимую массу тяжеловесных транспортных средств, вес которых не должен превышать 40 тонн, и регламентирует осевую нагрузку. Так, максимальная осевая нагрузка автотранспортных средств на дорогах республиканского значения не должна превышать 10 тонн на ось, на дорогах местного значения – 6 тонн на ось.

Распоряжение составлено в целях недопущения повреждений и снижения несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог на территории Абхазии.

Контроль за выполнением ограничений на движение тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств возложен на Госуправление РА по транспорту, УГАИ МВД РА и глав администраций районов и Сухума.

В Распоряжении отмечается, что ограничения провоза тяжеловесных и крупногабаритных грузов на территории республики не распространяются на транспортировку военной техники, а также дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники, задействованной в дорожном строительстве.

Номер: 71Выпуск: 3672Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс