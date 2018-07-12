УЖЕСТОЧИТЬ МЕРЫ К НАРУШИТЕЛЯМ

Министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба провел совещание с руководством Госкомитета по стандартам, потребительскому и техническому надзору по итогам проведенных плановых проверок в период с 20 июня по 6 июля.

Председатель Госстандарта Гарик Саманба проинформировал о выявленных нарушениях на большинстве объектов. Начальники всех отделов Госкомитета представили отчеты работы за две недели.

Министр экономики отметил, что необходимо провести оптимизацию требований, предъявляемых к объектам: «В вопросах к предпринимателям есть уже давно устаревшие пункты. Определите узкий перечень нужных и актуальных требований. Мы в соответствии с вашими предложениями внесем необходимые изменения в нормативные акты».

Проработать с каждым отделом Госстандарта требования к предприятиям поручено заместителю министра Баталу Тарба.

На совещании обсудили вопросы взаимодействия проверяющих органов. А.Ардзинба предложил рассмотреть создание единой базы объектов для всех заинтересованных ведомств. «У всех прямо или косвенно корреспондирующих между собой органов должна быть единая база объектов. У нас их не так много. Нужен единый унифицированный подход», – сказал он.

По мнению министра экономики, важно применять более жесткие меры к нарушителям жизненно важных требований.

Номер: 71Выпуск: 3672Рубрика: экономикаАвтор: Апсныпресс