БОЛГАРСКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ РАССЧИТЫВАЮТ НА СОТРУДНИЧЕСТВО С АБХАЗИЕЙ!

Интервью с болгарскими экспертами

По приглашению Торгово-промышленной палаты РА в Абхазии с трехдневным визитом побывала делегация экспертов из Болгарии во главе с исполнительным директором концерна «Lev Corporation» Павлом Димитровым. Вместе с ним в республику приехали представитель компании «Lev Corporation» Петко Добрински и эксперт в области обработки мрамора и гранита Митко Бояджиев. Они представляют Союз частных предпринимателей Болгарии, с которым ТПП РА подписала соглашение о сотрудничестве.

Напомним, что ранее президент Торгово-промышленной палаты Абхазии Тамила Мерцхулава по приглашению Союза частных предпринимателей Болгарии посетила Болгарию с четырехдневным рабочим визитом, где встречалась с представителями концерна «Lev Corporation», которые, в свою очередь, серьезно заинтересовались экономическим потенциалом Абхазии и возможностью создания совместных абхазо-болгарских предприятий. И, как следствие, сторонами была достигнута договорённость об ответном ознакомительном визите болгарских экспертов в нашу республику. И вот, спустя две недели, они прибыли в Абхазию. В рамках рабочей программы, подготовленной ТПП Абхазии, состоялись официальные встречи болгарской делегации с Премьер-министром Геннадием Гагулия, министром экономики Адгуром Ардзинба и руководством государственного инвестиционного агентства при Минэкономики Абхазии. Кроме того, они посетили завод ООО «Вина и воды Абхазии», Сухумский молочный завод и табачный цех «Леон», производство которого основано на болгарском табачном сырье, а также встречались с руководством ООО «Водный мир». В последний день визита мы попросили Павла Димитрова и Петко Добриски поделиться своими впечатлениями от увиденного и услышанного ими в нашей республике.

– Вначале расскажите, пожалуйста, что представляет из себя концерн «Lev Corporation» и какие компании он объединяет?

Петко Добриски: «Lev Corporation» создан в 1997 году и является деловым партнером многих ведущих болгарских производственных и торговых компаний. Кроме того, «Lev Corporation» управляет 30 крупными компаниями из разных сфер бизнеса, и предлагающими широкий спектр продуктов и услуг для болгарского рынка и за рубежом.

В частности, у нас есть финансовый сектор, страховая компания, предприятия по производству молочной продукции и сыра, в том числе и вкуснейшей брынзы, которая понравилась представителям ТПП, когда они были в Болгарии. Мы занимаемся обработкой древесины и производством мебели: у нас есть фирма, которая изготавливает внутренние интерьерные двери, другая фирма производит мягкую кожаную мебель высокого класса по технологии партнерской итальянской фирмы Николетти, экспортируемую в Голландию, Францию и Англию. В корпорацию входят фирмы по производству вина, а также изделий из мрамора и гранита и многие другие.

– Расскажите о ваших встречах в Абхазии…

Павел Димитров: Мы благодарны Торгово-промышленной палате и лично ее президенту Тамиле Мерцхулава за приглашение посетить вашу республику и организацию официальных встреч с представителями правительства Абхазии. Подчеркну, что мы приехали с ознакомительным визитом. Первая встреча у нас прошла в ТПП, потом мы встречались с Премьер-министром Геннадием Гагулия. Нам очень понравился этот энергичный, разбирающийся в экономике человек. Это стало понятно с первых минут разговора с ним.

Премьер-министр предложил нам сотрудничество в тех сферах экономики, в которых мы тоже заинтересованы. К примеру, он предложил нам заняться переработкой редких для нас фейхоа и цитрусовых. При этом мы были очень удивлены, когда нам сказали, что значительная часть этих фруктов, в прямом смысле этого слова, пропадает. Мы увидели перспективу в переработке сырья и производстве разной продукции сельского хозяйства, тем более что у нас большой опыт работы в этой сфере. Обе стороны заинтересованы и в переработке древесины, большие запасы которой имеются в республике. Разговор шел и о производстве молочной продукции. При этом один из проектов будет реализован с целью поставок готовой продукции не только в Россию и в Болгарию, но и в другие зарубежные страны. На всех предприятиях будет задействовано болгарское оборудование.

Петко Добриски: Большие намерения у нас были по табаку, но во время визита на табачную фабрику мы поняли, что она сегодня в состоянии заполнить своей продукцией абхазский рынок, но выхода на российский она не имеет. Поэтому нам пока невыгодно инвестировать в это производство.

На следующем этапе мы рассматриваем возможность при посредничестве Торгово-промышленной палаты Абхазии организовать встречи с представителями бизнеса Юга России и обговорить с ними этот вопрос. Тогда мы могли бы привозить из Болгарии готовую продукцию, упаковывать сигареты в пачки и вывозить их в Россию как абхазский или совместный абхазо-болгарский продукт. Это будет выгодно и для граждан, и для экономики Абхазии – именно здесь упаковывать сигареты и вывозить их за пределы республики.

Павел Димитров: У нас действительно состоялись продуктивные встречи. Руководство ТПП организовало нам поездку на завод «Вина и воды Абхазии». Мы узнали, что ваши виноделы импортируют виноматериалы не только из ближнего зарубежья – Молдавии и Украины, но и из Аргентины. Мы можем быть вам полезны и в этой сфере, потому что болгарские экспортеры могут поставлять вам высококачественный виноматериал.

– Болгар вином и водкой не удивить… Вы попробовали абхазское вино? Оно вам понравилось?

Павел Димитров: Действительно, в Болгарии очень хорошее вино. Красное вино у вас действительно очень хорошего качества.

Белое у нас лучше, потому что мы, как и во всем мире, делаем сухое вино только из винограда, без добавления сахара, а у вас белые вина – полусухие.

Мы понимаем, что в Абхазии есть свои традиции виноделия, но мы можем вам помочь с виноматериалами.

У нас состоялась еще одна очень хорошая встреча: мы посетили Сухумский молзавод – это достаточно серьезная база для производства, но к ней нужно добавить еще многое.

Наше намерение таково: мы можем вначале привозить в Абхазию сыр и брынзу из Болгарии и здесь его упаковывать. Это будет совместный продукт, который, мы уверены, будет пользоваться спросом не только в Абхазии, но и на Северном Кавказе.

На Кавказе есть области, очень близкие болгарам. Это Краснодарский край, Кабардино-Балкария. Вы знаете, что именно оттуда корни болгар? Там живут близкие нам по крови люди, у нас общие предки, и мы думаем, что им понравится сыр, который мы будем поставлять им через Абхазию.

Когда делегация ТПП была в Болгарии, им очень понравились болгарские сыры и другие молочные продукты.

Петко Добриски: На встрече с министром экономики мы предложили помощь в разработке закона о страховании и консультации в сфере таксометровой деятельности.

У «Lev Corporation» самая большая страховая компания в Болгарии. Павел Димитров является ее исполнительным директором. Это одна из самых больших таксометровых компаний, и я вхожу в ее руководство.

Мы можем разработать программу, которая позволит государству контролировать приход и расходование средств. Такие операции приносят прибыль государству.

У нас есть идея в сфере страхования, связанная с Абхазией: мы готовы страховать инвесторов, которые придут на территорию вашей республики. Любой инвестор хочет защитить свои инвестиции, и мы можем помочь вам такой закон разработать.

Наша страховая компания имеет дело с партнерами со всего мира. Это самые лучшие и надежные инвесторы с высоким кредитным рейтингом и деловой репутацией. У нас с ними хорошие связи, и они нам доверяют.

Еще раз подчеркну: мы активно участвовали в разработке болгарского закона о страховании и закона о таксометровых услугах, и мы можем быть здесь вам очень полезны. И даже если мы не будем участвовать в процессе страхования и в предоставлении таксометровых услуг, мы можем вас проконсультировать и поделиться своим многолетним опытом в этой области.

– Что вам понравилось в Абхазии?

Петко Добриски: Люди! Очень понравились люди!

Павел Димитров: Не только люди. У вас очень вкусная и похожая на болгарскую кухня. Например, у нас точно так же готовят фасоль и мамалыгу, только у нас она называется качамак, и едят ее не только с сыром, но и маслом. Это свидетельствует о том, что наши народ близкие. Ну и, конечно же, как не вспомнить ваши вина.

Кроме того, Абхазия – христианская страна, и это очень важно. У нас 80% населения – христиане, как и у вас. У нас много кафедральных соборов. Мы были в Новоафонском монастыре, и нам там очень понравилось.

Еще нам понравилась невероятно красивая природа Абхазии. Да, у нас тоже есть горы, море, горные реки и озера, но такой красоты мы не ожидали.

Мы много читали про Абхазию перед тем как к вам приехать, но наши ожидания превзошли себя. Мы увидели пальмы, бамбуки, бананы – у нас такого нет.

– И вас не смутила послевоенная разруха?

Петко Добриски: Да, мы видели много разрушенных зданий, но мы не смотрим на это как на разруху, а как на потенциал строительства и возрождения. Абхазия – это молодая, независимая страна, и своими делами она доказывает это.

– На восстановление и возрождение нужны деньги и немалые. Многие хотели бы участвовать в инвестировании Абхазии, но грузинские дипломаты ведут активную работу по изоляции нашей республики…

Павел Димитров: Мы не можем понять, почему Грузия вмешивается в торговые отношения?

– Не только в торговые: своими протестами они оставляют наших больных без лечения за границей, препятствуют поездкам спортсменов и творческих коллективов. Я думаю, что и на вас будет оказываться давление.

Павел Димитров: Они не имеют на это право. Мы не представители Болгарской республики, мы представители болгарских предпринимателей и инвесторов, и развитие бизнеса, как мы думаем, должно быть вне политики. Нас политика не интересует, нам Абхазия интересна – как новые международные экономические связи, как возможность расширить свой бизнес и создать совместные предприятия.

Для бизнесмена очень важно первым прийти на рынок. Как сказал ваш Премьер-министр Геннадий Гагулия, кто не успел, тот опоздал. Это очень трудно – делать первые шаги. Да, это будет нелегко, но когда трудно, это еще и интересно!

Надеемся, что это не последний наш визит: мы планируем в конце июля – начале августа привезти в Абхазию инвесторов. У нас были очень хорошие встречи, но нам нужна дополнительная информация, чтобы привезти в Абхазию конкретных инвесторов и говорить о конкретных проектах и инвестициях.

Пресс-служба ТПП РА

Номер: 72Выпуск: 3673Рубрика: экономикаАвтор: Пресс-служба ТПП РА