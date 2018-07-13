ПОДУШКА ДЛЯ КОЛЕСА

Первые воздушные шины появились на свет благодаря ребенку

Одним из ранних изобретений человечества является колесо. Оно появилось в эпоху палеолита 15-20 тысяч лет назад. 4 тысячи лет назад египтяне добавили в него спицы, а еще через тысячу лет кельты снабдили металлическим ободом. Следующего новшества – воздушной шины – пришлось ждать почти 3 тысячи лет.

Колесницы античного мира развивали довольно высокую скорость – 60 км/ч. Однако при возрастании скорости неровности дорог отражались как на самой повозке, так и на ее пассажирах. Решение придумали, но не сразу.

10 июня 1846 года Патентное бюро Великобритании выдало 24-летнему инженеру Роберту Уильяму Томсону патент №10990. В заявке на регистрацию Томсон писал: «Суть моего изобретения состоит в применении эластичных опорных поверхностей вокруг ободьев колес экипажей с целью уменьшения силы, необходимой для того, чтобы тянуть экипажи, тем самым, облегчая движение и уменьшая шум, который они создают при движении».

Шина Томсона была из двух частей: камеры и наружного покрытия. Камера изготавливалась из множества слоев парусины, пропитанной каучуковой смесью. А наружное покрытие, которое мы бы назвали покрышкой, представляло из себя полый обруч из кусков грубой кожи, соединенных заклепками.

Наблюдая, как его 10-летний сын с трудом катается на трехколесном велосипеде, шотландский ветеринар Джон Данлоп решил помочь ребенку. Он снял колеса и надел на них садовые шланги. Основной трудностью было запаивание контура шланга и заполнение его воздухом. Но в 1888 году Данлоп решил и эти задачи, получив пневматическую шину.

Сегодня «Данлоп» – один из ведущих производителей шин и покрышек. Во Франции производством велосипедных шин занялись братья Мишлен – Андре и Эдуард.

Братья Мишлен решили продемонстрировать преимущество пневмошин, благодаря победе в автогонке. Перед гонкой «Париж – Бордо – Париж» в 1200 километров они анонсировали, что автомобиль Peugeot L'Eclair, оборудованный их шинами, будет в числе победителей. Это был серьезный риск, ибо братья знали, что «каучуковые обручи» сильно подвержены проколам. И все-таки рискнули.

В конце 20-х годов XX века сразу несколько компаний (Goodyear, BF Goodrich, Killen Tire) изобрели бескамерную шину, а в 1930-е годы шины стали производить из получившего широкое распространение искусственного каучука.

В 1934 году финская компания Nokian вывела на рынок зимнюю шину. Ее протектор имел сплошные поперечные блоки угловатой формы, что позволяло ездить по глубокому снегу.

Номер: 72Выпуск: 3673Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы