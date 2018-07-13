АЛМАЗ ЗА 14 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ

Кроме больших размеров, драгоценный камень оказался уникальным экземпляром своей породы.

Российская корпорация «Алроса» огранит и продаст самый дорогой, когда-либо добытый в России розовый алмаз за 14 миллионов долларов, об этом рассказал гендиректор компании Сергей Иванов.

Этот алмаз массой 27,85 карата был добыт в прошлом году. Камень редкого насыщенного розового оттенка и практически без дефектов, сообщила компания.

«Это уникальный розовый алмаз, это самый дорогой алмаз, добытый когда-либо в истории отечественной алмазодобычи. Мы его планируем продавать: он не представляет какой-то ценности для Гохрана, для государства, у нас есть и ряд других уникальных камней», – отметил Сергей Иванов.

Огранка камня пройдет на собственном предприятии «Бриллианты Алроса». В ней примут участие международные эксперты, но, как обратил внимание глава компании, преимущественно это будет «российская огранка».

Напомним, что Иванов в минувшем феврале показал два уникальных алмаза, добытых компанией в конце 2017 года, Президенту России Владимиру Путину. Это розовый и желтый камни, которые, по оценке экспертов, являются самыми дорогими за всю историю отечественной алмазодобычи.

Номер: 72Выпуск: 3673Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы