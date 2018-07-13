Судьбоносная комета Галлея

Каждые 75 земных лет комета Галлея стремится к нашей планете. В 1835 году, 30 ноября, в очередной раз, когда небесное тело приблизилось к земле, на свет появился всем известный писатель Марк Твен (Сэмюэль Лэнгхорн Клеменс). С тех пор он связывал свою судьбу с загадочной кометой и высказывал предположение, что уйдет из жизни тоже в ее сопровождении. Как это ни странно, предсказание писателя сбылось! Он умер в апреле 1910 года, спустя день после очередного явления кометы на земной орбите.

Номер: 72Выпуск: 3673Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы