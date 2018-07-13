ЗАГОВОРЕННАЯ СТЮАРДЕССА

Вайолетт Джессоп проработала стюардессой легендарных лайнеров 42 года и сумела пережить все известные крушения, оставшись невредимой. Не иначе как мистическим такое везение не назовешь. Еще в юные годы, потеряв мать, девушке пришлось оставить учебу и начать трудовую карьеру. Она решила пойти по стопам матери и устроилась стюардессой в королевские постовые линии, а затем – в WhiteStarLine. Компания создала и спустила на воду такие легендарные суда как «Титаник», «Британик» и «Олимпик». Вайолетт пережила крушение лайнера «Олимпик» в 1911 году, после чего попала на роковой рейс «Титаника» и тоже выжила! Но это не заставило девушку отказаться от опасной работы, и она устроилась на борт «Британика», который в 1916 тоже затонул, подорвавшись на мине. Трагедия забрала жизни 30 человек, но «заговоренная» стюардесса снова осталась невредимой. Подобные случаи доказывают, что не все в нашей жизни подчинено законам точных наук и подвластно воле человека. Есть нечто неизведанное и непредсказуемое за гранью нашего понимания. Возможно, такие совпадения кого-то ужасают, а кому-то дают надежду на чудо, которого так не хватает в нашей прагматичной жизни.

Номер: 72Выпуск: 3673Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы