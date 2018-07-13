СУРОВЫЕ ЗАКОНЫ?!

В Саудовской Аравии систему наказаний за преступления можно назвать самой жестокой в мире, а палач имеет статус государственного служащего.

Суды в стране ежегодно приговаривают тысячи провинившихся перед законом к суровым мерам наказания. В Саудовской Аравии официально разрешены самые изощренные пытки, публичное избиение плетьми, практикуются казни путем повешения, побивания камнями, обезглавливания. На этом фоне даже расстрел выглядит куда более гуманным средством умерщвления.

Сама казнь – это своеобразный ритуал, отшлифованный годами. Начинается он с молитвы на главной площади города. Приговоренного к отсечению головы с завязанными глазами или мешком на голове выводят два дюжих охранника и ставят на колени.

Официальный глашатай (как правило – офицер саудовской армии) громогласно объявляет решение суда и торжественно провозглашает: «Разрешаю приступить к исполнению приговора!»

Публика замирает в предвкушении, а палач тем временем примеривается и мастерски, выверенным движением отсекает приговоренному буйную головушку. Офицер бесстрастно объявляет: «Приговор приведен в исполнение. Справедливость восторжествовала!»

Туристов из Европы шокируют публичные казни. Насмотревшись на них, они долго не могут прийти в себя и патетически восклицают: «Как в XXI веке может существовать такая зверская система наказаний? Это какое-то Средневековье!»

Однако то, что европейцу кажется дикостью, для местного населения – норма.

Интересно, что официальные власти США, столь чуткие к нарушению прав человека в других странах, на жестокость саудитов закрывают глаза. По весьма простой причине: Саудовская Аравия – верный союзник США. В данном случае по отношению к надежному союзнику американцы исповедуют старый, проверенный годами принцип: «Хоть он и сукин сын, но это наш сукин сын!»

В ответ на обвинения в нарушении прав человека местные официальные лица говорят, что в Саудовской Аравии самый низкий процент убийств, грабежей и изнасилований, ибо каждый потенциальный преступник прекрасно знает, какая участь его ожидает. Альтернатива только в том, обезглавят его или повесят.

«Зато, – как утверждают местные чиновники, – законопослушные граждане страны и туристы могут безбоязненно гулять по улицам и паркам даже поздним вечером без всякого риска подвергнуться насилию.

Все общественное пространство щедро напичкано камерами слежения, а местные полицейские всегда готовы пресечь любое правонарушение.

Только такими – жестокими мерами – можно не позволить преступности подорвать основы государства!» – в этом уверена элита Саудовской Аравии.

Номер: 72Выпуск: 3673Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы