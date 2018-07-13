СЛЕДЫ БОГОВ

В индийской деревне Писка Нагри (округ Джаркханд) достаточно давно был обнаружен удивительный артефакт – следы сандалий, отпечатавшиеся на... гранитной плите.

Разумеется, местными жителями находка была тут же идентифицирована не как отпечатки обуви человека, а как следы богов. Тут же родилась легенда, что следы принадлежат богам Раме и Лакшмане, которые искали здесь потерявшуюся жену Рамы Ситу.

Однако геологи не согласны с легендой по той простой причине, что оттиски удивительно напоминают сандалии, которые в далеком прошлом носили самые обыкновенные рядовые индийцы. Так что опечатки ног были, скорее всего, вырезаны вручную, а образцом резчику послужила собственная обувь.

Но гораздо интереснее рисунок, расположенный с обратной стороны плиты. Там изображен... НЛО! И если судить по состоянию этих изображений, то им не менее пяти тысяч лет...

Номер: 72Выпуск: 3673Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы