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СЛЕДЫ БОГОВ
В индийской деревне Писка Нагри (округ Джаркханд) достаточно давно был обнаружен удивительный артефакт – следы сандалий, отпечатавшиеся на... гранитной плите.
Разумеется, местными жителями находка была тут же идентифицирована не как отпечатки обуви человека, а как следы богов. Тут же родилась легенда, что следы принадлежат богам Раме и Лакшмане, которые искали здесь потерявшуюся жену Рамы Ситу.
Однако геологи не согласны с легендой по той простой причине, что оттиски удивительно напоминают сандалии, которые в далеком прошлом носили самые обыкновенные рядовые индийцы. Так что опечатки ног были, скорее всего, вырезаны вручную, а образцом резчику послужила собственная обувь.
Но гораздо интереснее рисунок, расположенный с обратной стороны плиты. Там изображен... НЛО! И если судить по состоянию этих изображений, то им не менее пяти тысяч лет...
Номер: 72
Выпуск: 3673
Рубрика: общество
Автор: Из российской прессы